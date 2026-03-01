Toto gesto vám při používání iPhonu ušetří spoustu času, přitom jej zná málokdo

Že iPhone podporuje řadu ovládacích gest, díky kterým jej lze ovládat rychleji, efektivněji a pohodlněji ví nejspíš úplně každý. Troufnu si však říci, že i když můžete být letitým uživatele iPhonů, o všech ovládacích gestech velmi pravděpodobně nevíte. I já coby uživatel, který používá iPhony už kolem 15 let, totiž čas od času narazím na gesto, o kterém jsem úplně nevěděl, přičemž jedno takové jsem objevil teprve nedávno a v následujících řádcích vás jej naučím.
Že jde jednoduše na iPhonu označit jedním tahem prstu více fotek ve fotogalerii ví asi každý. Věděli jste však, že podobně jednoduše můžete hromadně označit třeba i maily, historii hovorů či třeba zprávy v aplikaci Zprávy? Jediné, co je pro to třeba udělat, je otevřít danou aplikaci (tedy Mail, Telefon či Zprávy) a udělat dvěma prsty gesto, jako když si chcete přiblížit fotku. Tedy jinými slovy, položíte na displej dva sevřené prsty a ty následně „roztáhnete“ proti sobě.
Fotogalerie
Jakmile toto gesto provedete v podporovaných aplikacích, okamžitě vám vyskočí možnost rychlého označení konverzací či hovorů, což vám usnadní například jejich mazání a tak podobně. Jedná se tedy o drobnost, avšak využívání iPhonu dokáže slušně zrychlit a zpříjemnit. A přitom o této drobnosti ví málokdo.