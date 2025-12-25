Zavřít reklamu

Základní gesta pro začátečníky s iPhonem, která vám zjednoduší život!

Jestliže jste pod stromečkem našli nový iPhone, je pravý čas na to ho začít objevovat. Pro úplné nováčky tu máme pár gest, které vám snadno usnadní každodenní život. Článek není určený pro pokročilé uživatele, ale jak bylo zmíněno, je určený pro naprosté amatéry v ekosystému Applu. Pojďme se společně podívat na 8 základních gest na iPhone.

Ovládací centrum

Pokud hledáte rychlý přístup k zapnutí své Wi-Fi, zvuku, dat nebo dokonce svítilny, pak pravděpodobně koukáte po ovládacím centru. To se otevře poté, co sjedete prstem z pravého horního rohu obrazovky směrem dolů. Ve výběru, který na vás vyskočí pak naleznete veškeré potřebné funkce, které lze zapnout jedním kliknutím. Výhodou je, že si lze toto Ovládací centrum nadále upravovat a přidávat si tam další funkce, nebo odebrat ty stávající.

iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 10 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 10
iOS 18 Ovladaci centrum zaznam obrazovky 4 iOS 18 Ovladaci centrum zaznam obrazovky 4
Vypnuti pres ovladaci centrum Vypnuti pres ovladaci centrum
iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 2 iOS 18 Ovladaci centrum a skryti aplikaci 2
iOS 18 Ovladaci centrum zaznam obrazovky 1 iOS 18 Ovladaci centrum zaznam obrazovky 1
iOS 18 Ovladaci centrum zaznam obrazovky 3 iOS 18 Ovladaci centrum zaznam obrazovky 3
iOS 18 Ovladaci centrum zaznam obrazovky 2 iOS 18 Ovladaci centrum zaznam obrazovky 2
Vstoupit do galerie

Zobrazení oznámení

K zobrazení oznámení slouží levý roh. Pokud sjedete z horního levého rohu směrem dolů tak uvidíte, zda vám někdo poslal přání nebo jakékoliv jiné upozornění. Oznamovací centrum vám naservíruje vždy ty potřebné a důležité upozornění. Pokud na upozornění kliknete, otevře se vám daná aplikace a v ní například můžete odepsat na zprávu, detailněji zkontrolovat notifikaci či cokoliv podobného.

Rychlé přepínání mezi aplikacemi

Během svátků chcete být v obraze a mít vše pod kontrolou. Přidržením prstu na spodní části obrazovky a pohybem do stran se můžete snadno přepínat mezi aplikacemi a vyřídit vše na jedničku – od receptů až po online nákupy. Jedná se v tomto případě o nejjednodušší vstup na domovskou obrazovku odkudkoliv.

iphone x home multitasking iphone-x-home-multitasking
Multitasking iOS 15 multitasking ios 15 3
Multitasking iOS 15 multitasking ios 15 1
Multitasking iOS 15 multitasking ios 15 2
Vstoupit do galerie

Siri

Pokud zrovna nemůžete používat ruce k ovládání telefonu, pomůže vám pomocnice Siri. Tato společnice se otevře pokaždé, co řeknete „hey Siri“ nebo jakékoliv jiné znamení které si v nastavení přednastavíte. Zároveň ji musíte mít samozřejmě zapnutou.

  • Otevřete Nastavení
  • Stiskněte Apple Intelligence a Siri
  • Povolte Siri a upravte si ji podle svého gusta
nastaveni_siri_ios18 iphone settings menu
nastaveni_siri_ios18 apple intelligence siri settings
nastaveni_siri_ios18 apple siri suggestions settings
Vstoupit do galerie

Skrytí klávesnice pro větší přehlednost

Při psaní delších zpráv nebo plánů může klávesnice trochu překážet. Přejetím prstem dolů po klávesnici ji rychle schováte a uvidíte celý text. Ideální gesto pro kontrolu nákupních seznamů nebo dlouhých zpráv svým příbuzným. Klávesnice pak lze samozřejmě naprosto jednoduše obnovit tak, že tapnete prstem do textového pole pro vkládání textu, čímž jí opět vyvoláte a můžete pokračovat v psaní. Jednoduché, leč účinné.

haptická odezva klávesnice ios 16

Screenshoty

Stiskněte boční tlačítko k uzamknutí telefonu a tlačítko pro zvýšení hlasitosti současně a váš iPhone uloží kouzelný moment na obrazovce. Skvělý způsob, jak uchovat vzpomínky nebo sdílet radostné chvíle s rodinou. Při pořízení screenu obrazovky lze zároveň svoji fotografii upravit a následně uložit do galerie nebo zcela odstranit.

Návrat na předchozí obrazovku

Pokud se chcete vrátit zpět, jednoduše přejeďte prstem zleva doprava. Tato gesta fungují ve většině aplikací a vrátí vás tam, odkud jste přišli. Musíte ale začínat skutečně u okraje obrazovky s tím, že gesto funguje jen v případě, že máte otevřenou aplikaci. Na ploše samozřejmě nic takového provést nelze, jelikož budete jen listovat mezi jednotlivými stránkami plochy, až dojedete do centra widgetů.

iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 1 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 1
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 2 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 2
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 3 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 3
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 4 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 4
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 5 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 5
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 6 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 6
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 7 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 7
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 8 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 8
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 9 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 9
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 10 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 10
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 11 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 11
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 12 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 12
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 13 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 13
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 14 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 14
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 15 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 15
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 16 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 16
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 17 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 17
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 18 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 18
iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 19 iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Plus 19
Vstoupit do galerie

Funkce „Dosah“

Vánoční zázraky se dějí i v praxi! Funkce je dostupná u všech verzí iPhonu, pokud však máte verzi Max, využijete ji asi nejčastěji. Funkcí „Dosah“ snížíte obrazovku a všechny prvky se vám přiblíží na dosah. Stačí ve spodní části obrazovky přejet dolů.

Tento trik provádíte zejména jednou rukou, konkrétně palcem. Nejprve aktivujte funkci Dotyk Spusťte Nastavení, přejděte na Zpřístupnění -> Dotyk a zapněte funkci Dosah. Nyní, kdykoli chcete přistupovat k horní polovině obrazovky, přejeďte prstem dolů po spodním okraji displeje a obrazovka se posune dolů o polovinu. Poté s ní můžete interagovat jako obvykle.

dosah iphone 14 pro dosah-iphone-14-pro-ios16-1-dynamic-island-fb
dosah iphone iphone_dosah_ios2
dosah iphone iphone_dosah_ios1
dosah iphone iphone_dosah_ios3
dosah iphone iphone_dosah_ios4
dosah iphone iphone_dosah_fb
Vstoupit do galerie

Přejeme vám, ať se s vaším novým iPhonem co nejlépe seznámíte a doufáme, že vám tento návod alespoň trochu objasnil základní funkce. S těmito triky bude váš iPhone nejen stylový, ale i pohotový a připravený na každé vánoční přání, které k vám přiletí.

