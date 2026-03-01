Stroukal: Bitcoin po 18 letech? Pořád je to spíš tech akcie než zlato

Tisková zpráva: Ekonomický svět roku 2026 připomíná laboratoř, ve které se v reálném čase testují limity technologií i lidské trpělivosti. Zatímco trhy se přetahují o to, zda umělá inteligence doručí slibovanou revoluci, nebo jen další splasklou bublinu, vyvstává otázka: Jak v tomto chaosu číst data a neztratit hlavu? Pozvání k rozhovoru přijal Dominik Stroukal, hlavní ekonom investiční skupiny a jeden z nejvýraznějších hlasů české ekonomické scény. Dominik, známý svým hlubokým vhledem do historie peněz a nadšením pro technologické inovace, v rozhovoru rozebírá, proč dnešní nejistota láme historické rekordy a v čem se současná mánie kolem AI zásadně liší od dot-com bubliny z roku 2000.
Kdybys měl dnešní ekonomickou náladu shrnout jedním slovem, jaké by to bylo a proč?
Nejistota. Ne snad, že by někdy byla nějaká jistota, není to buď-anebo, ale na škále od jistoty k nejistotě jsme tak daleko od jistoty, jak jsme nebyli nikdy od začátku tohoto tisíciletí. A že se toho během těch 25 let stalo hodně. Zažili jsme dot-com bublinu, jedenácté září, finanční krizi, dluhovou krizi eurozóny, brexit, obchodní války, pandemii, války i nástup umělé inteligence. Nikdy ale nebyla doba více nejistá než dnes. To neříkám jen sám za sebe, na to máme i indexy, které to měří.
Zmiňujete umělou inteligenci. Už téměř 2 miliardy lidí si práci s AI zkusilo. Čekáš, že si AI zkusí i ostatní? Jaké dopady by to mělo na trhy?
Teď se hlavně pořád dokola řeší, jestli tady není AI bublina a jestli to celé není až příliš podobné dot-com bublině z přelomu tisíciletí. Za mě? Není. Vidím trochu podobnosti v té mánii, v buzzwordu, v tom, že kdykoliv na něco dnes nalepíte umělou inteligenci, tak se to lépe prodává. Právě jsem si koupil sluchátka, takové malé špunty do uší. Hezky hrajou, ale jsou s umělou inteligencí. Nic nedělá, ale je to na krabičce napsané tučně, chlubí se tím a určitě to zvyšuje cenu. Tyhle nesmysly se dřív nebo později vyfouknou, ale oproti dot-com bublině jsou tady firmy, které doručují výsledky. Nvidia prodává, má poptávku, královské marže a doručuje zisky. To není jako před čtvrt stoletím, kdy to byla jenom představa, že jednou zisky přijdou. Ano, jsou tu notoricky ztrátové projekty s vysokou valuací, a ano, oddělí se zrna od plev, ale to je pořád starý dobrý tržní kapitalismus, to nutně neznamená, že to spustí recesi.
A co Bitcoin? Vyfoukla se tam bublina, nebo se může Bitcoin a zlato jednou stát rovnocenným uchovatelem hodnoty?
Bitcoin trochu odfukuje z retailové mánie, ale to není poprvé ani naposledy. A ty jeho bubliny už nejsou, co bývaly. Já si pamatuji všechny od roku 2013 a tehdy to byla úplně jiná jízda nahoru a dolu. Je ale pravda, že se čistě matematicky ukazuje, že Bitcoin ještě tím digitálním zlatem není a celá řada lidí ho měla nakoupený spíše jako technologickou akcii někde vedle Nvidia a Tesly. Nelíbí se mi to, ale chápu to. Současně ale může být pravda i opak, tedy že digitálním zlatem už je. Jen ne pro většinu lidí, ale pro hardcore fanoušky. Bohužel jich není většina, ale také jich není málo. I kdybyste Bitcoin nesnášeli, tak musíte uznat, že tahle skupina umí Bitcoinu dát hodnotu. Mohlo by to být víc, ale oproti roku 2013 je to výrazně víc. Tak uvidíme, co za dalších 13 let. Připadá mi tvrdé po Bitcoinu chtít po 18 letech existence to samé, co po stovkách a tisících let zlata.
Letos vystupuješ na XTB online trading konferenci. V jakém tématu jsi letos za kontrariána a kde plánuješ kolegům v panelu trochu zatopit?
Vždyť jsou tam samý úžasný lidi, proč bych jim měl zatápět! Ale abych neutíkal z otázky, tak mě napadá pár příkladů. Zbrojní průmysl je přepálenej, Německo neporoste ani o procento, zlato žene umělá poptávka centrálních bank a 100 milionů dětí za rok se globálně narodí o 30 let dřív, než se teď předpokládá. Já vím, že tím jim asi moc nezatopím, ale už se na ně moc těším!
