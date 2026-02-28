Naučte se na iPhonu pohlídat horizont a přesnou kompozici při focení. Poradíme, jak na to

Křivý horizont dokáže pokazit i jinak povedený záběr. U krajiny působí rušivě, u architektury vyloženě bije do očí a u produktové fotky vyvolává dojem nepečlivosti. Přitom stačí pár vteřin navíc a správně zapnuté funkce v iPhonu, aby byl snímek přesně v rovině už při stisku spouště.
iPhone má v systému iOS několik nástrojů, které pomáhají udržet telefon rovně – a většina lidí je přitom ani nepoužívá.
Proč na rovině záleží víc, než se zdá
Lidské oko je na odchylky překvapivě citlivé. Stačí pár stupňů a fotografie působí „nakřivo“, i když si toho autor při focení nevšiml. U snímků moře nebo jezera je to okamžitě patrné, u interiéru zase začnou „utíkat“ stěny. V praxi to znamená, že místo aby divák vnímal atmosféru snímku, řeší podvědomě technickou chybu. Rovný horizont proto není jen estetická drobnost, ale základ důvěryhodného výsledku – zvlášť pokud fotíte nemovitost, produkt nebo cokoliv pro pracovní účely.
Virtuální vodováha: nenápadný pomocník
Od iOS 17 je ve Fotoaparátu dostupná funkce vodováhy. Najdete ji v Nastavení → Fotoaparát → Zobrazení vodováhy. Po aktivaci se při focení objeví tenká vodicí linka.
Jakmile je telefon skutečně rovně, linka se zvýrazní a doprovodí ji jemná haptická odezva. Ten drobný vibrační impuls je překvapivě praktický – není nutné sledovat displej do posledního detailu, stačí lehce dorovnat náklon a telefon sám „řekne“, že je vše v pořádku.
Funkce funguje nejlépe při focení v úrovni očí nebo na šířku, například u krajiny či městských scenérií.
Mřížka a překrývající se křížky
Další užitečná pomůcka je dostupná už od iOS 11. V Nastavení → Fotoaparát stačí zapnout volbu Mřížka.
Kromě klasického rozdělení obrazu na třetiny se při focení shora (například jídla na stole nebo dokumentu) objeví dva křížky – jeden bílý a jeden žlutý. Jakmile se překryjí, je telefon přesně rovnoběžně se zemí.
Tento detail výrazně pomáhá u takzvaných „flat lay“ fotografií, kde je symetrie a rovina naprosto zásadní. Bez této pomůcky bývá výsledek často lehce nakloněný, i když to při focení nevypadalo.
Fotogalerie
Praktické tipy z běžného focení
Držení telefonu má větší vliv, než se zdá. Pomáhá držet jej oběma rukama a lehce opřít lokty o tělo. Stabilita je znatelně lepší a drobné korekce náklonu jsou přesnější. Při focení architektury se vyplatí sledovat zároveň vodováhu i mřížku. Zvlášť u budov s výraznými liniemi je každé vychýlení vidět.
Pokud je možnost telefon opřít nebo použít stativ, je dobré aktivovat časovač. Eliminují se tak mikropohyby při stisku spouště. A zapnuté Live Photo umožní po vyfocení vybrat z krátké sekvence snímek, který je kompozičně nejpřesnější.
Rovná fotka bez dodatečných úprav
Mnoho lidí se spoléhá na to, že snímek „dorovná“ až při úpravách. Jenže každé následné ořezání znamená ztrátu části obrazu. Lepší je mít správnou kompozici už při focení. Dnešní iPhony nabízejí nástroje, které ještě před pár lety vyžadovaly samostatné aplikace nebo zkušenosti s klasickou vodováhou na stativu. Stačí je zapnout a naučit se je používat. Výsledek je znát okamžitě – fotografie působí klidněji, profesionálněji a technicky čistěji.