Co nakoupil Warren Buffett před odchodem z čela Berkshire?

Komerční sdělení: Minulý týden uplynula důležitá lhůta 45 dní od konce čtvrtletí, která pro velké investory a fondy znamená povinnost „ukázat karty“. Celý finanční svět upíral zrak k jedinému jménu – Warrenu Buffettovi. Tentokrát však nešlo jen o běžné nahlédnutí pod pokličku. Šlo o historicky poslední kvartál, kdy Buffett stál v čele své legendární společnosti Berkshire Hathaway. Investoři napjatě čekali, zda se nejúspěšnější investor všech dob rozloučí nějakým velkolepým nákupem, nebo vsadí na opatrnost.
Hned na úvod je třeba říct, že Buffett zůstal věrný své pověsti klidného stratéga – žádné zběsilé nákupy se nekonaly. Jedinou úplnou novinkou v portfoliu se stala mediální skupina The New York Times, která nyní tvoří necelých 0,13 % celkového majetku firmy. Kromě toho si „lidé od Buffetta“ jen lehce přikoupili akcie ropného gigantu Chevron, pojišťovny Chubb, řetězce s pizzou Domino’s a reklamní společnosti Lamar Advertising. Ve všech případech šlo spíše o kosmetické úpravy portfolia než o sázku na nového koně. Pokud chcete podrobně vědět, jak společnost Berkshire funguje, můžete si přečíst detailní e-book.
Mnohem zajímavější pohyby se však děly na straně prodejů. Berkshire pokračovala v „odtučňovací kúře“ u své největší pozice – technologického gigantu Apple. Ještě před pár lety tvořil Apple téměř polovinu celého portfolia. Po raketovém růstu o stovky procent však Buffett začal pozici postupně upouštět a aktuálně Apple tvoří „pouhých“ 22,6 %. Přesto zůstává s obrovským náskokem jedničkou v Buffettově seznamu. Kromě Applu firma mírně vyprodávala také Bank of America, zdravotnickou firmu DaVita nebo výrobce alkoholu Constellation Brands.
Velkou pozornost vzbudil také výprodej 77 % akcií Amazonu. Ačkoliv to zní dramaticky, Amazon v Buffettově portfoliu nikdy netvořil ani jedno procento, takže jde spíše o symbolické gesto. Amazon je za posledních pět let nejhůře prosperující akcií z velké technologické pětky a fakt, že se jí Buffett na odchodu zbavuje, investičnímu sentimentu kolem firmy zřejmě nepomůže. Pokud vás zajímá detailní rozbor těchto změn, podívejte se na detailní video na YouTube. Warren Buffett odchází z čela Berkshire Hathaway tak, jak v něm působil desítky let – s rozvahou, disciplínou a bez potřeby podléhat krátkodobým módním trendům. Kompletní přehled jeho aktuálního portfolia si můžete prohlédnout na obrázku níže.
Zdroj: Dataroma
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.