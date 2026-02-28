Bude fungovat iPhone dovezený z USA a další produkty od Apple?

Koupit si iPhone v USA může na první pohled působit jako skvělý nápad. Stačí rychlý přepočet dolarové ceny na koruny a rozdíl oproti českým cenám někdy nevypadá vůbec špatně. Jenže realita je složitější než jen kurz dolaru. Pokud přemýšlíte o dovozu iPhonu nebo jiného produktu od Applu ze Spojených států, je dobré znát všechna pro a proti ještě předtím, než vytáhnete kartu.
Začněme tím nejdůležitějším. iPhone dovezený z USA vám v Česku fungovat bude. Moderní modely podporují evropská LTE i 5G pásma, takže z hlediska signálu nebo datového připojení se není čeho obávat. Apple dnes vyrábí regionální varianty, ale americké modely jsou technicky kompatibilní s většinou světových sítí. V běžném provozu tedy nepoznáte rozdíl. Od iPhonu 14 je ale situace v USA jiná než v Evropě. Americké modely nemají slot na fyzickou SIM kartu a fungují výhradně na eSIM. Pokud váš operátor eSIM podporuje, což v Česku velká trojka bez problémů nabízí, neměl by to být zásadní problém. Pokud byste ale chtěli používat klasickou plastovou SIM kartu, jednoduše ji do amerického iPhonu nevložíte. Pro někoho detail, pro jiného zásadní překážka. Co je naopak od modelu iPhone 17 Pro velkou výhodou je fakt, že místo, kde chybí slot pro fyzickou SIM kartu je nahrazeno větší bateriií. Americká verze telefonu má o 2 hodiny delší výdrž než ta, kterou běžně koupíte v ČR.
V případě iPhone vám to může být jedno, ale u produktů jako je MacBook, Mac, monitory a další je potřeba počítat také s tím, že budete mít koncovku do americké zásuvky. To lze samozřejmě řešit redukcí, ovšem je potřeba s tím počítat. Stejně tak je potřeba počítat s tím, že pokud nezvolíte CTO variantu, kde si můžete zvolit verzi klávesnice, ale budete čekat několik týdnů na její dodání, budte mít automaticky americkou klávesnici. Pokud píšete bez dívání na klávesnici, může vám to být jedno, pokud však hledáte každé písmenko, je opět potřeba na to myslet. Co je větší problém je záruka. Pokud máte produkt koupený v USA, dostanete na něj pouze roční záruku. Tu sice můžete uplatnit kdekoli na světě v Apple Store nebo autorizovaném servisu, tedy i u nás v rámci autorizovaných servisů, ale je stále jen jeden rok. Pokud se s produktem cokoli stane v dalším roce, máte zkrátka smůlu a opravu si musíte zaplatit. To co musíte zvážit je, zda se vám to vyplatí, tím, že žijeme střídavě v USA a EU jsem s iPhone 17 Pro kupoval v New Yorku a 1TB varianta mě vyšla na 34 000Kč včetně daně, což je cena, za kterou jsem ochoten druhý rok záruky oželet.
Všechny produkty od Apple vám tedy poběží i mimo USA a nemusíte se jich koupě bát. Jedinou výjimkou je Vision Pro, kde je potřeba počítat s tím, že musíte mít americké Apple ID, některé služby vůbec nebudou fungovat a všechny aplikace a hry budete muset stahovat z App Store pro USA. V případě Vision Pro je to tedy vše řešitelné, ale rozhodně ne tak snadno, jako u ostatních produktů, kde prakticky neřešíte nic, kromě výše uvedeného. Osobně bych se řídil jednoduchým pravidlem, pokud do USA nelítáte často nebo zde částečně nežijete jako já, pak bych vždy zvážil, zda mě rozdíl v ceně vyrovná ztrátu jednoho nebo dokonce dvou let záruky. Například MP.cz totiž dává k nákupu iPhone 3 roky záruky. Pokud zjistíte, že se vám tedy více vyplatí delší záruka, rozhodně si kupte alespoň myš, kterou máte v ruce každý den a je fajn vždy když ji vezmete do ruky vzpomenout si, jak jste ji kupovali například v Cupertinu nebo na 5th Avenue.