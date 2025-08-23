Jak jsem si v USA koupil nový MacBook Air 13″ M4 za 18 000Kč

Přiznám se, že jsem už nějaký ten pátek přemýšlel o přechodu z MacBook Air M1 na MacBook Air M4. Vzhledem k tomu, že jsme až doposud přenosný počítač příliš nepotřeboval, tak jsme stále s přechodem váhal. Nyní se však objevila členům Amazon Prime v USA příležitost, která se zkrátka neodmítá. MacBook Air 13″ M4 za 799$. Samozřejmě se jedná o základní konfiguraci, tedy o M4, 16GB RAM a 256GB uložiště, což mi na vyřizování mailů a kontrolování našich médií bohatě stačí. Celé léto trávíme s rodinou v New Yorku, kde daň vyšla na 70$, tedy celková cena byla 869$, což je lehce přes 18 000Kč. To je cena, na kterou se v ČR nedokážu dostat ani bez DPH a se slevami, které u našich partnerů máme. Kdybych byl v jednom z pěti států v USA, kde nemají sales TAX, což je Deleware, Montana, New Hampshire, Oregon nebo Aljaška, tak by konečná cena počítače byla 799$, tedy 16 750Kč.
Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že k počítači je pouze jednoletá záruka, samozřejmě mezinárodní, kterou lze uplatnit kdekoli na světě. Taktéž dostanete anglickou klávesnici a americký adaptér. Chápu, že to pro někoho může být problém, ale v USA trávím víc času a adaptér se mi hodí a na klávesnici jsem se naposledy díval zhruba před 30 lety. Je nutné dodat, že za tuto cenu v USA neprodává počítač MacBook Air ani sám Apple, ten jej má samozřejmě za pevnou cenu bez slev a to za 999$ s tím, že musíte připočíst ještě sales TAX dle státu ve kterém se nacházíte. Jediné z čeho jsme měl trošku respekt bylo, že mi počítač ráno přistál před dveřmi do našeho bytu a my byli až do večera v Bronx Zoo. Naštěstí stejně jako žádný jiný z desítek balíčků, jenž jsem si takto nechal doručit se ani počítač neztratil. Pokud tedy budete v USA, zkuste po podobných akcích mrknout, třeba narazíte na něco zajímavého, stejně jako já.