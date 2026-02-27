Zde dostanete k iPhone 17 Pro bonus 1500 Kč a 3letou záruku zdarma

Komerční sdělení: iPhone 17 Pro lze bez jakékoliv nadsázky označit za jeden z nejlepších telefonů současnosti. Disponuje totiž obřím výkonem, velmi kvalitním displejem, solidně rychlým nabíjením či soustavou foťáků, na kterou je doslova a do písmene radost fotit. Přičtěme k tomu ještě minimální přehřívání díky přepracovaným útrobám, perfektní výdrž baterie či spolehlivý operační systém a dostáváme telefon, který je zkrátka radost používat. Určitým háčkem však může být jeho cena, která je docela vysoká. U Mobil Pohotovosti k němu však nyní dostanete hned dva parádní bonusy – konkrétně pak 1500 Kč výkupní bonus a navrch ještě 3letou záruku zcela zdarma.
Princip využití výkupního bonusu je naprosto jednoduchý. Stačí, když prodejci prodáte vaše staré zařízení (typicky starý iPhone), a k jeho výkupní ceně vám Mobil Pohotovost přihodí ještě právě těchto 1500 Kč navíc. De facto se tedy jedná o dodatečnou slevu, kterou na iPhone 17 Pro dostanete, přičemž budete-li brát jako slevu i částku, kterou dostanete za váš starý iPhone, ve výsledku vás tak novinka vyjde opravdu výhodně. Co se pak týče 3leté záruky, jedná se o velmi příjemný dárek, díky kterému budete moci zůstat v klidu po delší dobu. Pokud se totiž zařízení ve 3. roce používání rozbije a na problém se bude vztahovat záruka, oprava jde na účet prodejce.
