Ultrahuman Ring Pro oficiálně představen: Je tohle nejlepší chytrý prsten současnosti?

Svět chytrých prstenů zažil dnes odpoledne zemětřesení. Světlo světa totiž spatřit zbrusu nový prsten Ultrahuman Ring Pro coby high-endová verze prstenu Ultrahuman Ring Air, který jsme na našem magazínu v minulosti testovali a který nosím doposud. A jak jeho technické specifikace napovídají, ambice jsou jasné – sesadit z trůnu konkurenční Oura Ring 4.
Ultrahuman rozhodně nepřišel jen s kosmetickým vylepšením. Ring Pro staví na kompletně přepracovaném snímači srdečního tepu, který má nabídnout přesnější měření zejména během spánku. Právě noční monitoring je totiž pro chytré prsteny klíčový a pokud se podařilo zlepšit kvalitu snímání, může to znamenat přesnější analýzu regenerace i tréninkové zátěže.
Výrazného posunu se dočkal i výkon. Novinka totiž sází na dvoujádrový procesor s podporou on-chip strojového učení. Jinými slovy, část výpočtů probíhá přímo v prstenu a není nutné vše posílat do telefonu. Výsledkem by mělo být rychlejší zpracování dat i efektivnější práce s baterií. Právě baterie je pak další velmi zajímavá kapitola, která stojí za pozornost.
Ultrahuman totiž slibuje až 15 dní výdrže na jedno nabití, což je dramatický skok oproti zhruba šesti dnům u předchozího modelu Ring Air. To navíc není ani zdaleka vše. Pokud k tomu totiž připočteme nový Pro nabíjecí box, který funguje de facto na stejném principu jako třeba nabíjecí pouzdro k Apple Watch, dostáváme se až na 45 dní provozu bez nutnosti hledat zásuvku, což už je číslo, které zní opravdu lákavě.
Samotné pouzdro přitom není jen obyčejná krabička na nabíjení. Kromě energie dokáže uchovávat až rok zdravotních dat stažených z prstenu, umožňuje aktualizaci firmwaru a disponuje LED indikátorem stavu baterie i haptickou odezvou. Fanoušky Apple produktů pak potěší podpora Find My. Je tedy zjevné, že Ultrahuman se snaží budovat kolem svého produktu komplexnější ekosystém.
Potěší ale třeba i to, že klíčové funkce zůstávají bez předplatného. V době, kdy si řada výrobců nechává pokročilejší analýzy platit měsíčním poplatkem, jde o sympatický krok. Zda to bude dlouhodobě udržitelné, ukáže až čas, ale pro zákazníka je to bezesporu pozitivní zpráva, která však ve výsledku asi úplně nepřekvapí. Vždyť i Ultrahuman Ring Air vsází na fungování bez předplatného, čímž upřímně k používání přesvědčil i mě.
Designově nicméně zůstává Ring Pro věrný minimalistickému pojetí. K dispozici bude ve čtyřech provedeních (konkrétně Bionic Gold, Space Silver, Aster Black a Raw Titanium) a velikostech 5 až 14. Cenovka startuje na 479 dolarech, což je o 129 dolarů více než u Oura Ring 4. Na druhou stranu je v balení zahrnuto i pokročilé nabíjecí pouzdro, které si Oura nechává platit zvlášť. Do prodeje pak novinka zamíří hned v březnu.
Je tu však jeden háček. Ring Pro zatím nebude dostupný na americkém trhu. Důvodem je pravděpodobně patentový spor mezi Ultrahumanem a Ourou, kvůli kterému musel výrobce v minulosti stáhnout model Ring Air z USA. Je tedy možné, že firma nyní hraje opatrně a vyčkává, zda se podaří situaci právně vyřešit nebo technicky obejít.
Až na nedostupnost novinky v USA je však tento kousek opravdu zajímavý a bezesporu lákavý pro všechny fanoušky chytrých prstenů. Kombinace dlouhé výdrže, výkonnějšího čipu, vylepšeného snímače a absence předplatného z něj totiž bezesporu dělá mimořádně silného hráče. Realita se ale ukáže až v dlouhodobých testech, kde se projeví přesnost měření, stabilita aplikace i celkový uživatelský komfort. My se samozřejmě pokusíme vzorek na testy získat co nejdříve, abychom jej s modelem Ultrahuman Ring Air mohli porovnat.