Na iPhonech si konečně zahrajeme Overwatch, má to ale háček

Blizzard Entertainment připravuje nový titul ze světa Overwatch. Hra dorazí na iPhone a ponese název Overwatch Rush. A dle traileru nepůjde o klasickou FPS, kterou by zřejmě fanoušci značky od tvůrců čekali. Namísto pohledu z první osoby má hra nabídnout takzvaný „top-down hero shooter“. To znamená, že hráč bude sledovat dění z vrchu. Tedy podobně jako u týmových titulů typu League of Legends. Změna pohledu má podle všeho lépe přizpůsobit titul dotykovému ovládání a usnadnit míření, což u klasických FPS typu Call of Duty: Mobile nemusí být vždy snadné a chce to notnou dávku cviku.
Blizzard hovoří o Overwatch Rush jako o zcela nové hře vytvořené přímo pro mobilní platformy. První trailer ukazuje, že by mělo jít o verzi s hrdiny, kteří budou mít schopnosti všem známé ze světa Overwatch. Níže naleznete video. Je ovšem třeba poznamenat, že titul je stále v rané fázi vývoje a datum vydání dosud není známo.
Fotogalerie
Blizzard se k Applu rád vrací. V minulosti přinesl své tituly i na Mac (například World of Warcraft). Samotný Overwatch se však na macOS nikdy oficiálně nepodíval, přestože se o tom v minulosti šuškalo. Na iPhonu a iPadu je nadále dostupný například Hearthstone, kterému jsem i já před lety věnoval pár desítek hodin.
Overwatch Rush vypadá na první pohled zajímavě. Kdo originální titul někdy hrál, ocení stejně malovanou grafiku a tipnu si že i nenáročné mechaniky. Na mobilu hraju poslední roky stále radši, i když ovládání není vždy úplný med. Pokud nebude Overwatch Rush klasickým titulem, kde bude plno krystalů, mincí, skinů a jiných blbostí k zakoupení, rozhodně titul vyzkouším.