Mobilní hry stahuje méně lidí, ale utrácíme víc než kdy dřív

Analytici ze společnost Sensor Tower zveřejnili novou zprávu nesoucí název State of Gaming 2026. Ta se snaží detailně rozebrat herní trh v uplynulém roce. Data poukazují zajímavý paradox. Ačkoli příjmy z mobilních her mírně vzrostly, počet stažení klesl.
Podle zprávy si mnou ruce hlavně v Applu, neboť jablečná společnost dosáhla v App Store v roce 2025 na rekordních 52,5 miliardy dolarů. A to jen z herního segmentu, což představuje meziroční nárůst o 0,6 %. Ačkoli vzrůst není nijak ohromný, Apple si udržuje výrazný náskok před Google Play, který vygeneroval „pouze“ 30 miliard dolarů. Steam se může pochlubit vygenerováním 11,7 miliardy dolarů. Sluší se říct, že právě Steam zaznamenal nejrychlejší meziroční růst ve výši 13 %. Ačkoli trh s mobilními hrami vede, výrazný boom se koná jinde.
Méně stažení, více peněz
App Store zaznamenal 7,8 miliardy stažení, což je meziroční pokles o 5,7 %. Google Play, který má pochopitelně daleko více aplikací, dosáhl na 42,4 miliardy stažení. Ovšem i tak se jedná o meziroční pokles o 7,3 %. Steam si naopak polepšil o 6 % na 857 milionů stažení.
Fotogalerie
Co se týče novinek, App Store zaznamenal v uplynulém roce 55 300 nových her, což je nárůst o 11,4 %. Google Play narostlo přibližně 150 tisíc titulů (+45,9 %). Na Steam pak zavítalo zhruba 20 tisíc novinek, což je nárůst o 8,4 %. Asi málokoho překvapí, že naprostým vítězem roku 2025 se stal Roblox s průměrně téměř 450 miliony aktivních uživatelů měsíčně, z toho téměř 100 milionů na iOS. V USA se stal Roblox nejpopulárnější aplikací mezi muži i ženami ve věku 18 až 54 let. Velmi populární byl také Clash Royale a Block Blast!
I já jsem utratil v uplynulém roce pár stovek ve hrách v App Store. Párkrát jsem koupil diamanty do Dream League Soccer. Závěrem roku jsem utratil stovky korun za zlaťáky do Travianu, aby mi pak po novém roce zničili armádu a ukradli vesnice.