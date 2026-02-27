Zavřít reklamu

Analytici: Vyšší ceny paměťových čipů iPhony neohrozí

Vše o Apple
Jan Vajdák
0

Světový trh se smartphony se má údajně o něco propadnout. Agentura IDC očekává, že v roce 2026 dojde k meziročnímu propadu dodávek o 12,9 %. Důvodem je nedostatek paměťových čipů, který se podepisuje na celém technologickém průmyslu.

Mohlo by vás zajímat

V tomto roce by mělo být dodáno přibližně 1,1 miliardy smartphonů. V roce minulém to bylo 1,26 miliardy kusů. Po důvodu není třeba dlouze pátrat. Na vině je nedostatek pokročilých DRAM a NAND pamětí. Výrobci čipů totiž upřednostňují segment umělé inteligence, kde je poptávka po výkonných paměťových modulech extrémní. Smartphony jsou tak výrobci upozaděny.

Zásadní dopad má tato situace především na výrobce levnějších zařízení s Androidem. Jejich prodej má velmi nízké marže a výrobce si zkrátka nemůže dovolit s cenou výrazně hnout. I z tohoto důvodu se tak očekává omezení produkce a zúžení nabídky.

Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 30 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 30
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 29 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 29
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 24 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 24
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 23 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 23
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 25 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 25
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 26 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 26
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 27 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 27
Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 31 Galaxy S26 Ultra iPhone 17 Pro Max 31
Vstoupit do galerie

Ohledně prémiových řad by však k velkým změnám dojít nemělo. IDC výslovně uvádí, že dražší telefony, kam spadají samozřejmě i iPhony, by měly krizi ustát. Vyšší prodejní ceny poskytují výrobcům větší prostor pro kompenzaci rostoucích nákladů na paměti. Apple má podle dosavadních zpráv s cenami iPhone 18 nehýbat. A pokud se tak stane, může to v kombinaci s útlumem levnějších androidích modelů vést k nárůstu tržního podílu iPhonu.

Situace okolo pamětí skutečně je bídná, což sleduji už několik měsíců. A pokud situace bude pokračovat, mohou se opožďovat i různé produkty. Konkrétně mě se nejvíce dotýká zpráva ohledně možného odkladu PS6.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.