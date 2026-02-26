Na Macy míří očekávaná herní pecka Crimson Desert

Herní knihovna se na Macích rozroste o další zajímavý titul. Dne 19. března totiž dorazí Crimson Desert. Svým způsobem jde o nevšední záležitost, neboť tento titul dorazí ve stejný den jak na PC a konzole, tak i na macOS, což je v herním světě doslova raritou. Většina AAA titulů totiž buď na macOS vůbec nedorazí, nebo se ukáže až s výrazným zpožděním.
Crimson Desert má být otevřenou akční adventurou s rozsáhlým světem. Dle herní komunity patří mezi nejočekávanější hry letošního roku. Už nyní je možné ji předobjednat na Steamu za 69,99 dolarů ve standardní edici, případně 79,99 dolarů za Deluxe verzi.
Apple na titul dlouhodobě upozorňuje
Apple hru představil už minulé léto jako jednu z devíti významných her, které se na Mac v dohledné době podívají. Zdůrazněno bylo především využití technologie MetalFX Upscaling, která má zrychlit výkon a současně zachovat vysokou kvalitu obrazu. Zásadní roli mají v tomto směru hrát také čipy řady M3 a M4, které podporují hardwarový ray tracing. Titul tak může na Macích vypadat skutečně dobře (převážně n těch novějších).
Vzhledem k tomu, že Apple už o Crimson Desert v minulosti hovořil, nelze vyloučit, že se titul znovu objeví i během očekávaného představení čipů M5 Pro a M5 Max. Herní výkon je totiž oblast, o které Apple v poslední době stále častěji mluví.
Za mě je gaming oblast, v níž by měl Apple výrazně šlápnout na plyn. Čipy Apple Silicon jsou velmi výkonné, ovšem prozatím nejde o žádné herní bestie. Apple by měl motivovat vývojáře, aby macOS nepřehlíželi. Já sám na svém Macu s M1 zkoušel World of Warcraft a Resident Evil: Village. A nebylo to špatné. Kolega pak zkoušel Cyberpunk 2077, který si nemohl vynachválit.