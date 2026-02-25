Nové díly seriálu Ted Lasso dorazí už v létě!

Fanoušci jednoho z nejmilejších seriálových překvapení posledních let mohou slavit. Čtvrtá řada seriálu Ted Lasso by měla mít premiéru během srpna 2026 a to navíc podle informací, které se objevily v rozhovoru jedné z hereček. Že se tak skutečně stane je tedy opravdu pravděpodobné.
Poslední řada skončila už před více než dvěma lety, a tak se na tenhle návrat čekalo skoro jako na zázrak. A přestože Apple oficiálně konkrétní den uvedení čtvrté řady zatím neoznámil, zmíněný časový odhad dává smysl. Produkce už běží a léto se nabízí jako perfektní období, kdy si dát pár dílů Ted Lassa během večerního odpočinku.
Co je na novém směrování seriálu zajímavé, je změna prostředí. Hlavní postava tentokrát nevede mužský tým, ale ženský klub přezdívaný „Lady Greyhounds“. To není jen kosmetická změna. Vývoj seriálu na mě působí dojmem, že kromě fotbalu jako takového je jedním z motivů způsob vyrovnávání se s nejrůznějšími výzvami, soudržnost a týmová práce. A téma trénování ženského týmu může být v tomto kontextu zajímavým zpestřením.
Ted Lasso není seriál, který by se snažil šokovat nebo zbytečně přehrávat. Diváky si získává spíše mistrnou kombinací britského humoru, lidskosti a místy až překvapivé hloubky. Pokud jej tedy Apple skutečně vypustí do světa už v srpnu, máme o zábavu pro letní večery postaráno. Já na předešlé řady koukala moc ráda a pokračování tak rozhodně vítám – tím spíš, když podobných seriálů obecně moc není.