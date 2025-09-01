Ted Lasso se vrací! Čtvrtá řada nabídne nečekané novinky

Oblíbený seriál Ted Lasso se dočká čtvrté řady. Po dlouhých spekulacích a náznacích potvrdilo Apple TV+ letos v březnu, že natáčení nové sezóny skutečně proběhne. Produkce odstartovala v červenci 2025 přímo v Kansas City, kde byl spatřen hlavní představitel Jason Sudeikis s dalšími známými tvářemi v restauraci. Právě tam by mohl být Ted opět přemlouván k návratu do Richmondu.
Většina obsazení zpět, přibude i ženský tým
Fanoušci se mohou těšit na návrat většiny známých postav, přestože někteří hráči Richmondu se možná objeví jen v menších rolích. Největší novinkou v příběhu má být založení ženského týmu AFC Richmond, což nedávno potvrdil sám Sudeikis v podcastu. Seriál se tak dočká čerstvé dějové linie a zároveň rozšíří fotbalové prostředí, které v něm hraje klíčovou roli.
Velký posun nastal také v tvůrčím týmu. Do role výkonného producenta nastupuje Jack Burditt, známý ze seriálů jako Modern Family nebo 30 Rock. Bude spolupracovat na scénáři a podpoří Sudeikise při vedení autorského týmu. Tento krok by mohl pomoci odstranit některé problémy, které byly kritizovány u třetí řady.
Ted možná v menší roli, premiéra zřejmě až v roce 2026
Podle informací z podcastu The Town by se Jason Sudeikis nemusel objevit ve všech dílech nové řady. Přesto jeho postava zůstane klíčovou součástí děje. Stejně jako ve třetí řadě, i tentokrát by mohl Ted ustoupit do pozadí a dát více prostoru ostatním členům silného hereckého ansámblu.
Fotogalerie
Přesné datum uvedení zatím Apple TV+ nezveřejnilo, ale vzhledem k aktuálnímu harmonogramu natáčení se čtvrté řady dočkáme pravděpodobně v průběhu roku 2026, možná už během léta.