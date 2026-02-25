Tenhle miniaturní „Macintosh“ je skutečný počítač. Uvnitř se skrývá víc, než byste čekali

Retro projekty mají jednu velkou výhodu. Dokážou totiž spojit nostalgii s moderní technikou způsobem, který je prostě radost sledovat. Přesně to se povedlo autorovi z YouTube kanálu This Does Not Compute, který proměnil miniaturní budík ve stylu klasického Macintoshe v plně funkční počítač. A musím přiznat, že kdyby se mi takový kousek dostal na stůl, dokázal bych si s ním vyhrát dlouhé hodiny.
Základem celého projektu je drobný Maclock, který věrně napodobuje vzhled původních Apple počítačů. Jen v měřítku zmenšeném na zhruba 10 cm na výšku. Místo pouhé dekorace se ale z tohoto kousku stal skutečný počítač s emulací starého Mac OS.
Jaký hardware se skrývá uvnitř
Srdcem celého řešení je Raspberry Pi Zero 2 W, tedy dostatečně výkonný minipočítač, který se zároveň vejde do extrémně malého prostoru. Doplněn je o 2,8palcový LCD displej od Waveshare, microSD kartu s kapacitou 32 GB a několik drobných úprav včetně 3D tištěného držáku displeje.
Projekt vyžaduje základní pájení a také ochotu rozebrat malou plastovou kostku bez záruky, že všechno půjde napoprvé hladce. Nejde tedy o úplně začátečnický bastl, ale pro technicky zdatnější nadšence je celý postup velmi dobře zdokumentovaný – včetně softwaru a schémat na GitHubu.
Malý projekt, velký efekt
Celkové náklady se pohybují okolo 100 dolarů (kolem 2 100 Kč), což je na podobně efektní výsledek víc než rozumné. Výsledkem je funkční miniaturní Mac, který si klidně můžete postavit na pracovní stůl jako stylovou dekoraci. Zároveň je to plnohodnotný počítač schopný emulace klasického systému.
Fotogalerie
Autor projektu navíc naznačuje, že možnosti tím zdaleka nekončí. Falešná disketová mechanika by mohla sloužit jako vypínač nebo čtečka karet, a prostor pro další úpravy tu pořád je. I tak ale jde o krásný důkaz toho, že kreativita a láska k technologiím dokážou vdechnout nový život i tak nenápadnému předmětu, jako je retro budík a já osobně bych velmi rád něco podobného měl na svém pracovním stole.