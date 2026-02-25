Zavřít reklamu

Tenhle miniaturní „Macintosh“ je skutečný počítač. Uvnitř se skrývá víc, než byste čekali

Mac
Tomáš Svoboda
Retro projekty mají jednu velkou výhodu. Dokážou totiž spojit nostalgii s moderní technikou způsobem, který je prostě radost sledovat. Přesně to se povedlo autorovi z YouTube kanálu This Does Not Compute, který proměnil miniaturní budík ve stylu klasického Macintoshe v plně funkční počítač. A musím přiznat, že kdyby se mi takový kousek dostal na stůl, dokázal bych si s ním vyhrát dlouhé hodiny.

Základem celého projektu je drobný Maclock, který věrně napodobuje vzhled původních Apple počítačů. Jen v měřítku zmenšeném na zhruba 10 cm na výšku. Místo pouhé dekorace se ale z tohoto kousku stal skutečný počítač s emulací starého Mac OS.

Jaký hardware se skrývá uvnitř

Srdcem celého řešení je Raspberry Pi Zero 2 W, tedy dostatečně výkonný minipočítač, který se zároveň vejde do extrémně malého prostoru. Doplněn je o 2,8palcový LCD displej od Waveshare, microSD kartu s kapacitou 32 GB a několik drobných úprav včetně 3D tištěného držáku displeje.

Projekt vyžaduje základní pájení a také ochotu rozebrat malou plastovou kostku bez záruky, že všechno půjde napoprvé hladce. Nejde tedy o úplně začátečnický bastl, ale pro technicky zdatnější nadšence je celý postup velmi dobře zdokumentovaný – včetně softwaru a schémat na GitHubu.

Malý projekt, velký efekt

Celkové náklady se pohybují okolo 100 dolarů (kolem 2 100 Kč), což je na podobně efektní výsledek víc než rozumné. Výsledkem je funkční miniaturní Mac, který si klidně můžete postavit na pracovní stůl jako stylovou dekoraci. Zároveň je to plnohodnotný počítač schopný emulace klasického systému.

Maclock 2 1200x1200 8c89bacb b3f6 409c b164 ab4057f78959.jpg Maclock_2_1200x1200_8c89bacb-b3f6-409c-b164-ab4057f78959.jpg
Maclock 1 1200x1200 fd77d343 924a 4606 a8be cf7bacb7c53c.jpg Maclock_1_1200x1200_fd77d343-924a-4606-a8be-cf7bacb7c53c.jpg
Maclock 4 1200x1200 b82e4bcb 051e 4b26 b168 49eece8dadb4.jpg Maclock_4_1200x1200_b82e4bcb-051e-4b26-b168-49eece8dadb4.jpg
Maclock 3 1200x1200 aa2f3050 e748 49cc 9782 44d014505159.jpg Maclock_3_1200x1200_aa2f3050-e748-49cc-9782-44d014505159.jpg
Maclock 8 1200x1200 0f3ebad7 0e6d 402a 842c f9088b2ba9f3.jpg Maclock_8_1200x1200_0f3ebad7-0e6d-402a-842c-f9088b2ba9f3.jpg
Maclock 6 1200x1200 5922f78b c080 4507 9be1 1576496d9321.jpg Maclock_6_1200x1200_5922f78b-c080-4507-9be1-1576496d9321.jpg
Autor projektu navíc naznačuje, že možnosti tím zdaleka nekončí. Falešná disketová mechanika by mohla sloužit jako vypínač nebo čtečka karet, a prostor pro další úpravy tu pořád je. I tak ale jde o krásný důkaz toho, že kreativita a láska k technologiím dokážou vdechnout nový život i tak nenápadnému předmětu, jako je retro budík a já osobně bych velmi rád něco podobného měl na svém pracovním stole.

