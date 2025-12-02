Koukněte na Maclock! Tyto roztomilé retro hodiny pro fanoušky původního Macintoshe si zamilujete

Pro všechny milovníky retro designu je tu Maclock – stolní hodiny inspirované ikonickým Macintoshem z roku 1984. Tento projekt od společnosti Kokogol je poctou klasice a nabízí tři režimy zobrazení: režim hodin, kalendář a tajný „Easter Egg“ režim, kde se objeví legendární usmívající se ikona Happy Mac od Susan Kare.
Displej imituje starý CRT monitor a jas lze ovládat pomocí otočného knoflíku v levém dolním rohu. Pokud vypnete podsvícení, vydrží baterie až 60 dní na jedno nabití. Zábavným detailem je nutnost vložit malou disketu, abyste zařízení zapnuli. Součástí balení je i sada samolepek, které umocní retro zážitek.
Maclock zaujme i svým rozměrem
Maclock rozhodně není žádný drobeček – měří 80 x 91 x 112 mm, takže si na vašem stole řekne o své místo. Výrobce upozorňuje, že jde o limitovanou edici, kterou nelze koupit v běžných obchodech. I přesto se už nyní objevuje na různých online tržištích – ale pokud chcete jeden kousek pro sebe, měli byste si pospíšit.
Fotogalerie
Kokogol sází na kombinaci nostalgie a funkčnosti. Maclock je nejen praktickým doplňkem, ale i stylovým prvkem, který ocení každý fanoušek Applu, vintage elektroniky nebo originálního stolního designu.