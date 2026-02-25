Gen Z zahazuje iPhony a vrací se k iPodům. Důvod vás možná překvapí

Ještě před pár lety se zdálo, že chytré telefony definitivně pohřbily všechna specializovaná zařízení. Dnes se ale karta obrací. Generace Z (osoby ve věku zhruba 15 až 30 let) a mladší dospělí znovu sahají po „vintage technice“, v čele s ikonickým iPodem. A nejde jen o nostalgii nebo pózu na sociálních sítích.
Únava ze smartphonů a neustálého vyrušování
Moderní telefon, typicky iPhone, dnes funguje jako vstupní brána k celému životu – práci, bankovnictví, nákupům i zábavě. Právě to je ale problém. Neustálé notifikace, aplikace a algoritmy vytvářejí pocit přetížení. Pro mnoho mladých lidí se smartphone stal spíš zdrojem stresu než užitečným pomocníkem. Samostatný přehrávač hudby tento problém řeší překvapivě elegantně. Když si vezmete iPod, děláte jedinou věc. Posloucháte hudbu. Bez pokušení „jen se na chvíli“ podívat na zprávy, TikTok nebo e-mail.
Jedna funkce, žádné rozptylování
Návrat iPodů symbolizuje širší trend. Mladí lidé znovu objevují zařízení, která byla navržena s jasným účelem. Foťáky typu „point-and-shoot“, staré herní konzole nebo MP3 přehrávače. Ne proto, že by byly technicky lepší, ale proto, že jsou mentálně klidnější. Poslouchat hudbu na iPodu znamená zkrátka být přítomný. Nevzniká zde tedy situace, kdy jdete pustit playlist a o dvacet minut později scrollujete úplně jiný obsah.
Ano, iPod dnes vypadá „cool“. Ale hlavní důvod jeho návratu je praktičtější. V době, kdy má každá aplikace ambici ukousnout si kus vaší pozornosti, dává smysl vlastnit zařízení, které vás nechá na pokoji. Návrat iPodů tak není odmítnutím moderních technologií, ale spíš snahou získat nad nimi zpět kontrolu. A to je myšlenka, která rezonuje napříč generacemi a osobně se mi velmi líbí a podporuji jí.