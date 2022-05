Je iPod touch zajímavou investicí?

Kdybych vám řekl, že můžete mít doma originálně zabalený zcela nový produkt, který doslova a do písmene pomohl vytvořit z Applu nejhodnotnější společnost na světě, co byste na to řekli? Pokud po něm toužíte, ještě stále může být váš. Stačí si jej koupit dřív, než jej Apple vyprodá a iPod už nikdy nebude k dispozici. Zdá se vám to jako zajímavý sběratelský artikl, který by mohl být jednou nesmírnou hodnotu? Pojďme se na to podívat trochu blíže a uvidíte sami, zda do iPodu touch investovat nebo ne.

Samotný iPod touch je poměrně zajímavý produkt, pokud se o něm bavíme z historického hlediska. Byl to první produkt s iOS, který se dal koupit v ČR/SR a byl to také první produkt, na kterém jste si mohli u nás vyzkoušet App Store. Zároveň je to však hodně netradiční iPod, jediný s dotykovým displejem a i když iPod nano zažil poměrně šílené experimentování, stále tak nějak vycházel z klasického původního iPodu, ovšem iPod touch byl doslova a do písmene iPhonem bez telefonních funkcí. Pokud máte doma první generaci iPodu touch zabalenou ve fólii, tedy nikdy neotevřenou, pak podle toho, zda je na obalu John Lennon nebo Macy Gray máte iPod v hodnotě 700$, respektive 2000$. Vtip je v tom, že první iPod touch se u nás prodával okolo 16 000 Kč, což znamená, že v případě 32GB verze s Johnem Lennonem jste moc nevydělali, v případě Macy Gray jste na tom o něco lépe, ovšem je otázkou, zda se za tuto cenu skutečně iPod prodá.

Je navíc potřeba si uvědomit, že se bavíme o produktech z roku 2007, tedy o 15 let starých iPodech touch, které někdo odložil v době, kdy ještě nebyl okolo Applu až tak neuvěřitelný „hype“ jako nyní. V současné době každý ví, že iPod končí a to, co uděláte vy, když si jej koupíte, může udělat každý, kdo má pět tisíc a nebudou mu chybět příštích 10, 20 nebo 30 let. Hodnotu starších věcí zvedá především to, jak moc jsou raritní a pokud bude na ebay 10 000 iPodů touch a na světě bude 1000 lidí, kteří je chtějí do sbírky, moc to jejich cenu nezvedne.

Na druhou stranu je iPod touch produkt, který lze sehnat poměrně levně (za cenu okolo pěti tisíc korun) a pokud vás tato částka nijak nebolí a berete to spíše jako nějakou osobní záležitost, kdy budete mít doma desítky let vzpomínku na něco, co jste kdysi dávno aktivně používali, pak není jediný důvod, proč si jej nepořídit. Jeho cena bude v následujících měsících a nejbližších letech s největší pravděpodobností klesat, ovšem pokud vydržíte skutečně více než deset, dvacet let, pak je velmi pravděpodobné, že váš kousek bude mít dvoj, troj, možná až čtyř násobnou oproti ceně, za kterou jej pořídíte nyní. Neberte to však jako nějakou rozumnou investici, jenž by se dala srovnávat s akciemi, nemovitostí, fondy a tak podobně. Musíte to brát skutečně jako něco, k čemu máte osobní vztah.

Pokud však chcete svých pět tisíc korun utratit rozumněji, co se investice do iPodu týká, tak pokud projdete eBay, dokážete za tuto cenu sehnat zcela nové, originálně, ve fólii zabalené iPody nano první generace a zde si troufám říct, že cena bude růst výrazně zajímavějším tempem, než v případě iPodu touch. Ovšem ten máte možnost koupit i na Alza, v případě iPodu nano první generace musíte zamířit do virtuálních aukčních síní.

iPod touch si můžete zakoupit přímo zde.