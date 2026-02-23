Co hlavní po sobě zanechá Tim Cook v Apple? Nejčastěji se skloňuje tato novinka

Tim Cook má nové oblíbené slovní spojení. Jmenuje se Visual Intelligence a pokud sledujete jeho poslední vystoupení pozorně, možná vám dojde, že nejde jen o další marketingovou frázi kolem Apple Intelligence, ale spíš o náznak toho, kam chce Apple v příštích letech zamířit.
Obliby Visual Intelligence u Tima Cooka si všiml i reportér Mark Gurman z Bloombergu, který i na základě informací od jeho zdrojů věří tomu, že může jít ve výsledku o poslední velkou věc (nebo dost možná i celkově hlavní), co po sobě Cook v Applu zanechá. A to i přesto, že dnes Visual Intelligence sice při složitějších dotazech spoléhá na ChatGPT od OpenAI nebo služby Googlu, ale Apple si zároveň tiše buduje vlastní vizuální modely, což je pro budoucnost Applu klíčové.
Cook ostatně během posledního hovoru s investory označil Visual Intelligence za jednu z nejpopulárnějších funkcí Apple Intelligence. Na interním setkání pak připomněl, že Apple má obrovskou výhodu v podobě více než 2,5 miliardy aktivních zařízení. Jinými slovy, pokud se firmě podaří dostat vlastní vizuální modely na tuto základnu, má vyhráno.
Naznačuje Cook velké plány do budoucna?
Není to přitom poprvé, co Cook mluví o určité oblasti ještě předtím, než do ní Apple skutečně vstoupí naplno. V roce 2013 otevřeně hovořil o senzorech a zdraví. O rok později přišel Apple Watch. Podobný scénář jsme viděli i u rozšířené reality před příchodem Apple Vision Pro. Nyní se pak v souvislosti s Visual Intelligence mluví s řadou hardwarových novinek, které by její využitelnost posunuly na novou úroveň.
První vlaštovkou mají být AirPody s kamerami, které by mohly dorazit už koncem roku 2026. Kamerky pak na nich nemají být kvůli focení, ale proto, aby Apple Intelligence „viděla“ svět kolem vás. I nízké rozlišení či infračervené senzory by měly stačit k tomu, aby systém dokázal analyzovat okolí a reagovat v reálném čase. Podobný princip má pak nabídnout i chystaný AI pin nebo přívěsek, který si připnete na oblečení. I ten má být vybaven kamerou. Využitelnost těchto produktů by pak mohla být vcelku jednoduchá – třeba identifikace jídla na talíři, kontextová navigace typu „zahněte u červené cedule“ místo strohých metrů, nebo připomenutí, když systém uvidí něco důležitého.
Zda se něčeho podobného skutečně dočkáme ale můžeme samozřejmě zatím jen hádat. Miniaturizace kamer do AirPodů totiž samozřejmě není triviální úkol a Apple už dnes bojuje s vývojem nové generace Siri a jejích kontextových schopností. Přesto se zdá, že směr je jasný. Visual Intelligence nemá být jen funkcí v iPhonu, ale základem nové generace nositelné elektroniky. A pokud historie něco napovídá, když Tim Cook začne určité téma opakovat až příliš často, obvykle to znamená, že se něco chystá.