Apple chystá třídenní smršť novinek! Už příští týden má odhalit minimálně pět produktů

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Zdá se, že nás čeká jeden z nejnabitějších Apple týdnů za poslední roky. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž kalifornský gigant od pondělí 2. března do středy 4. března představit minimálně pět nových produktů, což je nálož, na kterou nejsme tato z kraje roku rozhodně zvyklí. Tentokrát se ale podle všeho nedočkáme klasického keynote s živým přenosem, ale „jen“ tiskových zpráv.

Apple totiž před pár dny rozeslal vybraným novinářům a tvůrcům pozvánky na akci s názvem „Apple Experience“, která proběhne 4. března v New Yorku, Londýně a Šanghaji, přičemž na pozvánkách není ani slovo o živém přenosu či videu. Vypadá to tedy, že novinky budou oznámeny právě formou tiskových zpráv na webu Apple Newsroom s tím, že pozvaní hosté si je následně budou moci osobně osahat..

Apple Announces Special Event in New York Feature

Co se pak týče novinek, jedním z hlavních taháků má být nový dostupnější MacBook. Ten má podle zákulisních informací nabídnout 12,9″ displej, čip A18 Pro známý z iPhonu 16 Pro a také hravější barevné varianty. Pokud by se to potvrdilo, šlo by o poměrně odvážný krok, který by mohl MacBook ještě víc přiblížit běžným uživatelům i studentům. Dorazit by měl také iPhone 17e, který má nabídnout hned několik zásadních vylepšení oproti iPhonu 16e. Hovoří se o čipu A19, podpoře MagSafe, novém modemu C1X pro rychlejší 5G a také o čipu N1 s podporou Wi-Fi 7. Jinými slovy, model „e“ by se zase o kus přiblížil vyšším řadám.

iPhone 16e LsA 29
iPhone 16e LsA 30 iPhone 16e LsA 30
iPhone 16e LsA 31 iPhone 16e LsA 31
iPhone 16e LsA 2 iPhone 16e LsA 2
iPhone 16e LsA 3 iPhone 16e LsA 3
Vstoupit do galerie

Spekulace ale míří ještě dál. Ve hře je i nový iPad Air s čipem M4, základní iPad 12 s A18, MacBook Air s M5 a dokonce i MacBooky Pro s čipy M5 Pro a M5 Max. A aby toho nebylo málo, mluví se i o dvojici nových Studio Displayů, i když tady Gurman upozorňuje, že by to už možná bylo na jeden týden až příliš.

Mac Mini M4 a Studio Display LsA 47
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 48 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 48
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 49 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 49
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 50 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 50
Mac Mini M4 a Studio Display LsA 51 Mac Mini M4 a Studio Display LsA 51
Vstoupit do galerie

Ať už ale Apple nakonec vytáhne jakoukoliv kombinaci produktů, jedno je zřejmé. Po nedávném uvedení druhé generace AirTagu se rozjíždí další vlna hardwarových novinek. A pokud se naplní očekávání o minimálně pěti produktech během tří dnů, může jít o jeden z nejintenzivnějších začátků března v posledních letech.

