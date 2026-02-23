Apple chystá třídenní smršť novinek! Už příští týden má odhalit minimálně pět produktů

Zdá se, že nás čeká jeden z nejnabitějších Apple týdnů za poslední roky. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž kalifornský gigant od pondělí 2. března do středy 4. března představit minimálně pět nových produktů, což je nálož, na kterou nejsme tato z kraje roku rozhodně zvyklí. Tentokrát se ale podle všeho nedočkáme klasického keynote s živým přenosem, ale „jen“ tiskových zpráv.
Apple totiž před pár dny rozeslal vybraným novinářům a tvůrcům pozvánky na akci s názvem „Apple Experience“, která proběhne 4. března v New Yorku, Londýně a Šanghaji, přičemž na pozvánkách není ani slovo o živém přenosu či videu. Vypadá to tedy, že novinky budou oznámeny právě formou tiskových zpráv na webu Apple Newsroom s tím, že pozvaní hosté si je následně budou moci osobně osahat..
Co se pak týče novinek, jedním z hlavních taháků má být nový dostupnější MacBook. Ten má podle zákulisních informací nabídnout 12,9″ displej, čip A18 Pro známý z iPhonu 16 Pro a také hravější barevné varianty. Pokud by se to potvrdilo, šlo by o poměrně odvážný krok, který by mohl MacBook ještě víc přiblížit běžným uživatelům i studentům. Dorazit by měl také iPhone 17e, který má nabídnout hned několik zásadních vylepšení oproti iPhonu 16e. Hovoří se o čipu A19, podpoře MagSafe, novém modemu C1X pro rychlejší 5G a také o čipu N1 s podporou Wi-Fi 7. Jinými slovy, model „e“ by se zase o kus přiblížil vyšším řadám.
Fotogalerie
Spekulace ale míří ještě dál. Ve hře je i nový iPad Air s čipem M4, základní iPad 12 s A18, MacBook Air s M5 a dokonce i MacBooky Pro s čipy M5 Pro a M5 Max. A aby toho nebylo málo, mluví se i o dvojici nových Studio Displayů, i když tady Gurman upozorňuje, že by to už možná bylo na jeden týden až příliš.
Fotogalerie #2
Ať už ale Apple nakonec vytáhne jakoukoliv kombinaci produktů, jedno je zřejmé. Po nedávném uvedení druhé generace AirTagu se rozjíždí další vlna hardwarových novinek. A pokud se naplní očekávání o minimálně pěti produktech během tří dnů, může jít o jeden z nejintenzivnějších začátků března v posledních letech.