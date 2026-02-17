Od první letošní Apple keynote toho příliš nečekejte

Když Apple rozešle pozvánku na nějakou událost, můžeme se těšit na nové produkty. Tentorkát bych však očekávání mírnil a od první letošní bych neměl přehnaná očekávání. Ano v logu je na první pohled vidět něco, co připomíná čočky brýlí, ovšem v tomto případě bych řekl, že to tak skutečně jen působí. Ve skutečnosti se zřejmě díváme na barvy nového, levného MacBooku ve spojení s designem Liquid glass. Kromě toho se patrně objeví také nejlevnější varianta iPhone 17, tedy iPhone 17e.
Pozvánku Apple pouze rozeslal vybraným médiím, které ani nezve do Cupertina, ale akci pro ně uspořádá v New Yorku. S největší pravděpodobností se tedy dočkají vybraní hosté pouze možnosti osahat si produkty naživo hned poté, co Apple přehraje video, které uvidí každý kdo bude mít zájem na YouTube nebo na Apple.com, případně Apple TV. Apple na akci samotnou zatím neláká ani na svém oficiálním webu apple.com, což je další náznak toho, že není příliš o co stát.
U obou produktů ostatně půjde o jediné, o cenu. Například v USA totiž prakticky s výjimkou MacBooku neexistuje trh s počítači okolo 1000$. Buď si lidí kupují netbooky nebo chromebooky, které stojí od 299$ do 699$ a nebo herní stroje, jenž s cenou přesahují hravě 2000$. Applu chybí konkurence pro netbooky a levné chromebooky, které doslova kralují řetězců, jako je Best buy. Apple tedy bude muset jít s cenou opravdu hodně dolů, zejména v případě, kdy se nejnovější MacBook Air s M4 dá koupit na Amazone.com každých pár měsíců za 699$. Cena tedy musí být maximálně 499$, aby mohl Apple konkurovat již zaběhlým chromebookům a dalším značkám v tomto segmentu. Uvidíme, kam se nakonec s cenou počítače a iPhone 17e dostaneme.