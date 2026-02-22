Zavřít reklamu

Věděli jste, že vám iPhone dokáže ukázat přesný čas potřebný k aktualizaci aplikací? Takto jednoduše si jej zobrazíte

Jiří Filip
Každý z nás se nejspíš někdy dostal do situace, kdy ve velkém aktualizoval své aplikace na iPhonu a některé updaty se stahovaly opravdu pomalu, ať už kvůli velikosti nebo třeba pomalému internetu. A jak už v takových situací bývá ve zvyku, zrovna v tu chvíli potřebuje člověk někam odběhnout, tlačí ho každá vteřina, ale zároveň chce mít danou aplikaci aktualizovanou, aby jí mohl cestou používat – typicky třeba Spotify nebo jiné streamovací služby. Tušíte však, že si při čekání na update nemusíte jen okusovat nehty stresem, ale lze si snadno zobrazit, kolik času na aktualizaci ještě bude potřeba?

Zobrazení času potřebného pro dokončení aktualizace je naprosto jednoduchou záležitostí. Stačí v App Store v sekci Aktualizace najít aplikaci, jejíž aktualizace právě probíhá, a následně na ní chvíli podržet prst. Haptic Touch vám následně vyvolá nové okno, ve kterém uvidíte čas, který zbývá k dokončení celé aktualizace. Jedná se tedy sice o naprostou drobnost, nicméně ve chvíli, kdy člověku jde o vteřiny, nebo prostě chce mít jen jasno o tom, kolik času ho ještě aktualizace bude stát, podobná vychytávka jistojistě potěší.

