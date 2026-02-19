Jak jednoduše zrychlit ovládání vašeho iPhone? Stačí tento trik!

Váš iPhone v sobě skrývá nepřeberné množství nejrůznějších nastavení, které vám mohou jeho používání značně zpříjemnit a to i přesto, že se na první pohled tváří docela nenápadně či jsou na místech, kde byste je úplně nehledali. Přesně to platí i pro jednoduchý trik pro zrychlení ovládání vašeho telefonu skrze zrychlení odezvy Haptic Touch. Ten na iPhonech nahradil v minulosti oblíbený 3D Touch, kdy zatímco ten byl založen na snímání tlaku prstu na displeji, Haptic Touch pracuje s podržením prstu na jednom konkrétním místě po určitou dobu. Výsledná akce je pak v obou případech stejná – tedy vyvolání například dodatečného rychlého menu, zvětšení obrázku a tak podobně.
Standardní doba pro vyvolání tohoto úkonu je přitom relativně dlouhá a tedy do jisté míry zdržuje při ovládání, pokud člověk potřebuje něco udělat opravdu rychle. Naštěstí však Apple skryl do nastavení možnost, jak celou záležitost zrychlit a učinit tak celkové ovládání iPhonu pomocí Haptic Touch rychlejší a uživatelsky přívětivější. Pro zrychlení stačí navštívit Nastavení – Zpřístupnění – Dotyk – Haptic Touch – změnit Výchozí za Krátká. Jakmile tak učiníte, doba, která bude potřeba k vyvolání akce závislé na Haptic Touch, se zkrátí na minimum a ovládání těchto prvků tak ve výsledku zrychlí. Jedná se sice o drobnost, ale z vlastní zkušenosti mohu říci, že po tomto nastavení se mi osobně telefon ovládá skutečně lépe.