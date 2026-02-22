Postranní tlačítko vašeho iPhonu umí víc, než si myslíte

Postranní tlačítko bereme jako samozřejmost. Zamknout, odemknout, podržet a mluvit se Siri. Upřímně – dlouho jsem mu nevěnovala pozornost. Jenže pak jsem si všimla, kolikrát denně Siri spustím omylem, když iPhone vytahuji z kapsy při běhu, nebo když ho pevněji sevřu při telefonování. A právě tehdy jsem začala řešit, že chování tlačítka se dá upravit mnohem víc, než si většina lidí myslí.
Nejde o žádné experimentální nastavení ani vývojářské menu. Všechno je přímo v systému – jen trochu schované.
Kde nastavení najdete
Úprava chování dlouhého stisku postranního tlačítka je v iOS schovaná v sekci Zpřístupnění:
Nastavení → Zpřístupnění → Postranní tlačítko
Tady se rozhoduje, co se má stát při delším podržení. Můžete:
- ponechat aktivaci Siri,
- přepnout na Hlasové ovládání,
- nebo funkci úplně vypnout.
A právě poslední možnost mně osobně dává největší smysl.
Fotogalerie
Kdy se vyplatí Siri na tlačítku vypnout
Používám „Hey Siri“ (respektive Siri na iPhonu používám čím dál méně, protože mi přijde, že Apple snad již několik let ignoruje řadu dílčích nedostatků, na které si uživatelé neustále stěžují) a často i diktování. Fyzické držení tlačítka tedy vlastně nepotřebuji. Když jsem aktivaci přes postranní tlačítko vypnula, zmizelo 90 % nechtěných akcí. Překvapilo mě, jak moc to zpříjemní každodenní používání.
Zvlášť pokud nosíte iPhone v běžeckém opasku, těsných kapsách nebo používáte pevnější obal, může se stát, že tlačítko stisknete nechtěně. A Siri, která se ozve uprostřed hovoru, není zrovna elegantní moment.
Úprava rychlosti stisku
Ve stejné sekci lze upravit i rychlost potřebnou pro rozpoznání dvojitého či trojitého stisku. Pokud máte pocit, že iPhone reaguje příliš citlivě nebo naopak nestíhá vaše tempo, zkuste si pohrát s volbami Výchozí / Pomalá / Nejpomalejší. V některých případech opravdu dodává pomalejší varianta větší jistotu, že systém správně rozpozná zamýšlenou akci.
Minimalismus vs. plná kontrola
Čím déle iPhone používám, tím víc mi vyhovuje minimalistické nastavení. Méně zkratek, méně náhodných reakcí, víc klidu. Postranní tlačítko dnes beru primárně jako nástroj pro zamykání a vypnutí zařízení. Všechno ostatní řeším jinak – přes Ovládací centrum, widgety nebo hlas.
Někdo naopak ocení, že může mít okamžitý přístup k hlasovému ovládání bez nutnosti vyslovit aktivační frázi. A právě tohle je na současném iOS silné – není jen jedna „správná“ cesta.