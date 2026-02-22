Optimalizujte úložiště Apple Music a uvolněte drahocenné místo na vašem iPhonu

Majitelé starších iPhonů, které jsou stále kompatibilní s iOS 26, to dobře znají. Každá větší aktualizace systému nebo aplikací často znamená boj s volným místem v úložišti. Mažou se fotografie, dočasně se odinstalovávají aplikace a dělají se kompromisy, které nejsou zrovna pohodlné. Jedním z nenápadných, ale velmi účinných pomocníků může být optimalizace úložiště v aplikaci Apple Music.
Pokud jste předplatiteli Apple Music, pravděpodobně si stahujete skladby, alba nebo celé playlisty pro poslech offline. To je praktické na cestách nebo v místech bez signálu, jenže časem se takto uložená hudba může nenápadně rozrůst do desítek gigabajtů. Zejména na iPhonech s menší kapacitou úložiště pak může být právě hudba jedním z hlavních „žroutů“ místa.
Apple naštěstí myslí i na tyto situace a přímo v aplikaci Hudba nabízí funkci
Optimalizované úložiště. Ta se aktivuje ve chvíli, kdy začne být na zařízení málo volného místa, a automaticky odstraní stažené skladby, které jste delší dobu neposlouchali. Novější nebo často přehrávaná hudba zůstane zachována.
Jak zapnout optimalizaci úložiště Apple Music
Postup je jednoduchý a zabere jen pár desítek vteřin:
- Otevřete aplikaci Nastavení na iPhonu nebo iPadu.
- Sjeďte dolů do seznamu aplikací a klepněte na Hudba.
- V sekci Stahování zvolte položku Optimalizovat úložiště.
- Přepínač zapněte do polohy, kdy svítí zeleně.
- Nastavte minimální množství místa, které má být vyhrazeno pro hudbu – teprve po jeho překročení začne systém starší skladby odstraňovat.
Fotogalerie
Výhodou je, že celý proces probíhá automaticky a bez nutnosti vašeho zásahu. Hudbu, kterou posloucháte často, si systém „pamatuje“ a nechá ji v zařízení.
Další tipy, jak mít hudbu pod kontrolou
Pokud chcete mít úložiště ještě více pod kontrolou, můžete vypnout automatické stahování a nové skladby ukládat jen ručně, když je skutečně potřebujete. V aplikaci Hudba je také možné mazat stažené skladby jednotlivě – ideální řešení, pokud se nechcete spoléhat na automatiku.
Optimalizace úložiště v Apple Music tak může být nenápadným, ale velmi účinným způsobem, jak si uvolnit místo v iPhonu a vyhnout se každodennímu mazání fotek nebo aplikací jen kvůli jedné aktualizaci.