Chystáte se přejít na betu iOS 26.3? Ještě chvíli počkejte, tyto chyby vás čekají!

Vše o Apple
Amaya Tomanová
Majitelé nejnovějších modelů iPhonů a iPadu Pro, kteří testují beta verze iOS 26.3 a iPadOS 26.3, by měli zvážit, zda si nainstalují třetí vývojářské bety vydané na začátku tohoto týdne. Podle aktuálně upravených poznámek k vydání od společnosti Apple totiž tyto verze obsahují závažné chyby, které vyřazují z provozu několik klíčových funkcí v rámci systému Continuity.

Apple ve svých vývojářských materiálech upřesnil, že problém se týká konkrétních zařízení, jmenovitě modelů iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air a iPad Pro s čipem M5. Na těchto zařízeních s iOS 26.3 Beta 3 a iPadOS 26.3 Beta 3 aktuálně nefungují následující funkce: zrcadlení iPhonu, AirPlay zrcadlení do Apple TV 4K, bezdrátové použití Continuity Camera s Macem nebo Apple TV 4K ani funkce Sidecar při propojení Macu s iPadem Pro (M5). Jde přitom o nástroje, které jsou pro mnoho uživatelů klíčovou součástí ekosystému Apple a každodenní práce napříč zařízeními.

Společnost zatím neuvedla, co přesně tyto problémy způsobuje, ani nenabídla žádné dočasné řešení. Lze však předpokládat, že se jedná o chybu přímo v beta sestavení a že bude odstraněna v některé z následujících betaverzí. Pro uživatele, kteří se na funkce Continuity spoléhají, tak může být rozumnější s aktualizací počkat, případně zůstat u předchozí bety, kde se tyto potíže nevyskytují.

Veřejné vydání iOS 26.3, iPadOS 26.3 a souvisejících aktualizací se podle dlouhodobého harmonogramu obvykle odehrává koncem ledna. Vzhledem k tomu, že do konce měsíce zbývá už jen několik dní, je však možné, že se tento cyklus mírně posune a finální verze dorazí až na začátku února. Ještě předtím by se měly objevit tzv. release candidate verze pro vývojáře a veřejné beta testery, které napoví, zda jsou problémy s Continuity definitivně vyřešeny.

