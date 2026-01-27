iOS 26.3 ještě více chrání soukromí uživatelů

Společnost Apple v iOS 26.3 výrazně posiluje ochranu soukromí. Nová volba „Omezit přesnou polohu“ (Limit Precise Location) snižuje množství lokalizačních dat, která má k dispozici mobilní síť, aniž by to mělo negativní dopad na kvalitu signálu nebo běžné používání telefonu.
Mobilní operátoři běžně odvozují polohu zařízení podle toho, ke kterým vysílačům je iPhone připojen. Díky nové volbě však už neuvidí přesnou polohu na úrovni ulice – informace se omezí například jen na čtvrť nebo širší okolí. Cílem je zabránit zbytečně detailnímu sledování pohybu uživatelů ze strany mobilních sítí.
Podle dokumentů podpory společnosti Apple bude funkce dostupná jen u vybraných operátorů. V Německu ji nabídne Telekom, ve Velké Británii EE a BT, v USA pak Boost Mobile. Podpora se objeví také v Thajsku u operátorů AIS a True.
Fotogalerie
Novinka funguje pouze na zařízeních vybavených modemy Apple C1 nebo C1X, mezi které patří iPhone Air, iPhone 16e a mobilní verze iPadu Pro s čipem M5. Podmínkou je iOS 26.3 nebo iPadOS 26.3. Funkci aktivujete v Nastavení v sekci mobilních dat, přičemž po zapnutí či vypnutí je nutný restart zařízení. Apple zároveň zdůrazňuje, že omezení přesnosti se netýká tísňových volání ani polohy sdílené s aplikacemi přes Polohové služby. iOS 26.3 je nyní v beta testování a veřejná verze dorazí v následujících týdnech.