Tímto jednoduchým nastavením zkvalitníte poslech podcastů na iPhonu

Společnost Apple v operačním systému iOS 26 potichu, ale velmi prakticky vylepšila nativní aplikaci Podcasty. Nová funkce Zvýraznit dialogy se zaměřuje na kvalitu poslechu a řeší problém, se kterým se setkal téměř každý posluchač – špatně srozumitelný hlas v nahrávkách s horším zvukem.
Funkce Zvýraznit dialogy využívá pokročilé zpracování zvuku k oddělení hlasu od okolního šumu, ozvěny nebo hudebního podkresu. Výsledkem je jasnější a čitelnější řeč, která neunavuje uši ani při delším poslechu. Největší přínos má u podcastů nahrávaných v méně ideálních podmínkách – typicky u rozhovorů na dálku, starších epizod nebo true crime pořadů s tlumeným zvukem.
Nejde přitom o agresivní zesílení hlasitosti, ale o jemné vyčištění mluveného slova, které zachovává přirozený projev řečníků.
Jak funkci zapnout přímo při poslechu
Aktivace je jednoduchá a probíhá přímo během přehrávání:
- Otevřete aplikaci Podcasty a spusťte libovolnou epizodu
- Klepněte na přehrávač na celou obrazovku
- V levém dolním rohu otevřete nabídku rychlosti přehrávání (např. „1×“)
- Zapněte přepínač Zvýraznit dialogy
Fotogalerie
Nastavení zvlášť pro každý podcast
Jednou z největších výhod této novinky je fakt, že si aplikace pamatuje vaše nastavení pro každý podcast samostatně. Pokud tedy posloucháte jeden pořad s perfektním zvukem a druhý s horší kvalitou, nemusíte funkci neustále zapínat a vypínat. Podcasty si vaši volbu zapamatují a automaticky ji použijí při dalším poslechu.
To samé platí i pro rychlost přehrávání. iOS 26 rozšiřuje možnosti nastavení tempa v rozsahu od 0,5× až do 3×, přičemž i tato hodnota se ukládá individuálně pro každý pořad.
Malá změna, velký rozdíl v pohodlí
Zvýraznění dialogů sice není funkcí, která by měnila podobu aplikace na první pohled, v praxi ale dokáže zásadně zlepšit každodenní poslech. Kombinace lepší srozumitelnosti hlasu a individuálního nastavení rychlosti dává uživatelům větší kontrolu nad tím, jak a v jaké kvalitě obsah konzumují.