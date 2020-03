Srovnání iOS aplikací: Apple Podcasty vs. Google Podcasty

Minulý týden se v App Store objevila aplikace Podcasty Google. Aplikace jako taková vznikla sice již před dvěma lety, dosud si ji ale mohli užívat pouze majitelé smartphonů s operačním systémem Android. Jaké jsou rozdíly mezi Google Podcasty a nativními Podcasty od Applu?

Vzhled a uživatelské rozhraní

Fotogalerie Google Podcasty vs Apple Podcasty 1 Google Podcasty vs Apple Podcasty 2 Google Podcasty vs Apple Podcasty 3 Google Podcasty vs Apple Podcasty 4 +8 Fotek Google Podcasty vs Apple Podcasty 5 Google Podcasty vs Apple Podcasty 6 Google Podcasty vs Apple Podcasty 7 Google Podcasty vs Apple Podcasty 8 Google Podcasty vs Apple Podcasty 9 Google Podcasty vs Apple Podcasty 10 Google Podcasty vs Apple Podcasty 11 Vstoupit do galerie

Asi největším rozdílem mezi Google Podcasty a Apple Podcasty, kterého si jistě všimnete hned na první pohled, je pojetí uživatelského rozhraní. Zatímco design a uživatelské rozhraní Apple Podcastů je o dost strukturovanější a členitější, zatímco společnost Google u svých podcastů vsadila spíše na jednoduchost. Na domovské obrazovce Google Podcastů naleznete v horní části obrazovky náhledy pořadů, které odebíráte, pod touto lištou se pak nachází seznam vydaných epizod. Na spodní liště pak kromě domovské stránky najdete ikonku pro vyhledávání a aktivitu (symbol linek s ikonkou přehrávání zcela vpravo). Spodní lišta u Apple Podcastů obsahuje karty “Poslouchejte nyní”, “Knihovna”, “Prohlížení” a zcela vpravo pak “Hledat”. Možnosti pro objevování nového obsahu najdete v Apple Podcastech po klepnutí na „Prohlížení“, u Google Podcastů zase na kartě „Prozkoumat“ ve středu spodní lišty.

Funkce

Při přehrávání epizody podcastu v Google Podcastech máte kromě přehrávání a pozastavení také možnost posunu o deset vteřin zpět a třicet vteřin dopředu. V panelu ve spodní části pak můžete upravit rychlost přehrávání, nastavit časovač spánku, zobrazit informace o epizodě, a po klepnutí na ikonku tří teček zcela vpravo pak můžete epizodu sdílet nebo označit jako přehranou. V Apple Podcastech se můžete při přehrávání epizody posunout o patnáct vteřin zpět nebo třicet vteřin dopředu, upravit rychlost přehrávání nebo přesměrovat přehrávání do jiného zařízení přes AirPlay. Po klepnutí na tři tečky vpravo dole najdete ve srovnání s Google Podcasty mnohem více možností – kromě sdílení je to třeba odstranění epizody, přechod na pořad, uložení epizody, její zařazení do fronty, a najdete zde také příkazy pro spolupráci se Zkratkami Siri. Apple Podcasty nabízí ve srovnání s Google Podcasty také širší možnosti nastavení a přizpůsobení. V Nastavení -> Podcasty si u Apple Podcastů můžete přizpůsobit synchronizaci podcastů, blokování stahování přes mobilní data, intervaly aktualizací, nastavit délku přetáčení nebo třeba aktivovat mazání přehraných epizod. V Nastavení -> Google Podcasts ale tyto možnosti zcela chybí. Obě podcastové aplikace podporují celosystémový tmavý režim v iOS 13 a iPadOS 13.

Závěrem

To, zda dáte přednost Google či Apple podcastům, je výhradně otázkou osobního vkusu a vlastních preferencí. Uživatelé, kteří si rádi přizpůsobují přehrávání svých podcastů na maximum, budou téměř s jistotou preferovat Apple Podcasty. Těm, kteří dávají přednost jednoduchosti, a stačí jim pouze základní možnosti přehrávání, zase ocení minimalismus a jednoduchost Google Podcastů.