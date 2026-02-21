Epic rozdává dvě zábavné hry pro PC zcela zdarma! Musíte si ale pospíšit

Přestože bylo přes týden docela hezky, předpověď na víkend úplně dobře nevypadá. Mnoho z nás jej tak pravděpodobně stráví v teple domova při svých oblíbených činnostech. Pokud mezi ně patří i hraní videoher, dost možná vás potěší, že i tento týden rozdává Epic Games Store dvojici her, které si rozhodně zaslouží pozornost, natožpak zařazení do vaší herní knihovny. Pojďme si je tedy představit.
Return to Ash
Return to Ash je přesně ten typ hry, který na první pohled působí nenápadně, ale jakmile mu dáte hodinu času, začne vám lézt pod kůži. Nehraje si na blockbuster s přepáleným rozpočtem, ale místo toho sází na atmosféru, tempo a nepříjemně tíživý pocit, že se něco pokazilo – a vy jste u toho. Svět je špinavý, rozpadlý a plný detailů, které vám nic neříkají přímo, ale nutí vás číst mezi řádky. Hodně mě bavilo, jak hra pracuje s tichem, protože tady je ticho často děsivější než jakýkoliv jumpscare. Souboje nejsou bezhlavá řežba, spíš opatrný tanec na hraně přežití, kde každá chyba bolí.
Z technického hlediska nejde o revoluci, ale stylizace a práce se světlem dávají hře vlastní identitu. Ovládání je přímočaré, i když občas působí lehce těžkopádně, což ale paradoxně podporuje pocit zranitelnosti. Příběh si vás nezíská velkými cutscénami, ale drobnými náznaky a postupným skládáním střípků. Není to hra pro každého, protože vyžaduje trpělivost a ochotu nechat se pohltit tempem, které si diktuje sama. Pokud ale hledáte temnější zážitek, který vás nebude vodit za ručičku, Return to Ash stojí minimálně za vyzkoušení.
Fotogalerie
STALCRAFT: X Starter Edition
Pokud je Return to Ash komorní a tísnivý zážitek, tak STALCRAFT: X Starter Edition jde úplně opačným směrem a hází vás rovnou do otevřeného, nehostinného světa, kde si musíte svoje místo doslova vystřílet. Tahle kombinace MMO, survivalu a střílečky ze zamořené Zóny je překvapivě návyková, hlavně pokud vás baví grind, loot a permanentní pocit ohrožení. Starter Edition je ideální vstupenka pro nováčky, protože vám dá solidní základ do začátku, aniž byste měli pocit, že jste okamžitě potrava pro zkušenější hráče. Svět je obrovský, syrový a plný anomálií, mutantů i dalších hráčů, kteří nemají vždy dobré úmysly.
Bavilo mě, že hra netlačí jen na PvP, ale dává prostor i PvE aktivitám, průzkumu a postupnému budování výbavy. Atmosféra silně připomíná klasiky ze světa postapokalyptické Zóny, ale zároveň si drží vlastní identitu. Technicky nejde o špičku žánru, ale funkčnost a obsah tady hrají větší roli než grafické orgie. Klíčové je, že postup má váhu – každá lepší zbraň nebo kus výstroje je opravdu cítit. Pokud vás baví hry, kde si všechno musíte zasloužit a kde smrt něco znamená, STALCRAFT: X umí být zatraceně vtahující. A Starter Edition je rozumný způsob, jak si tenhle drsný svět osahat bez zbytečného risku.