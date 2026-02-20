Nejen MacBooky? Co nevidět možná dorazí i nový Mac Studio!

Uživatelé po celém světě si začali ve velkém všímat toho, že vybrané konfigurace Mac Studio se aktuálně potýkají s delšími čekacími lhůtami. Základní verze s čipem M4 Max je dostupná poměrně rychle, ale výkonnější varianty s vyšší kapacitou paměti či úložiště mohou být dodány až za několik několik týdnů. U nejvyšších konfigurací s čipem M3 Ultra jsou dodací lhůty ještě delší.
Podobná situace u jablečných produktů přitom často naznačuje, že se blíží nástupce. Apple totiž obvykle postupně omezuje výrobu stávajících modelů, aby uvolnil prostor pro novou generaci. Mac Studio je na trhu téměř rok, takže časování případné aktualizace by dávalo smysl.
Podle dostupných informací se pracuje na verzích s čipy řady M5, konkrétně M5 Max a M5 Ultra. Spekuluje se o uvedení v první polovině roku 2026, případně na jaře při tradiční produktové akci nebo v létě na WWDC. Zajímavostí je, že současná generace kombinuje M4 Max a M3 Ultra, přičemž varianta M4 Ultra vůbec nevznikla. Úniky naznačují, že ani příští model ji nepřinese. Vrcholem nabídky má být rovnou M5 Ultra. Pokud se potvrdí odhady výkonu, mělo by jít o výrazný posun. Projekce založené na předchozích generacích naznačují, že M5 Ultra by měl překonat všechny Macy a posunout hranici vícejádrového výkonu ještě dál.
Z dostupných zpráv nevyplývá, že by se chystal redesign. Mac Studio si má ponechat kompaktní hliníkové tělo i stejné rozložení portů. Změna má být ve výkonu a efektivitě. Mac Studio je krásný stroj. Bohužel pro mě zcela zbytečný, neboť nevyužiju ani desetinu jeho výkonu a daleko více se mi zamlouvá Mac mini. Jak to máte vy?