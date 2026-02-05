Nové Macy s čipy M5 až v březnu? Zdroj s dobrou pověstí je o tom přesvědčen!

Že je představení nových MacBooků Pro s čipy M5 Pro a M5 Ultra za dveřmi? Možná ne tak docela. Plány na bezprostřední vydání totiž před pár hodinami vyvrátil v minulosti spolehlivý leaker Fixed Focus Digital, který v minulosti předpověděl například řadu detailů ohledně iPhonů 16e a tak podobně. A ačkoliv si můžeme o jeho předpovědi myslet cokoliv, hlavu a patu (bohužel) má.
Leaker tvrdí konkrétně to, že podle něj Apple pokročilejší verzi čipů M5 (tedy M5 Pro a M5) nechá u svého dvorního dodavatele čipů TSMC vyrobit pokročilejším výrobním procesem, který by údajně umožnit oddělit CPU od GPU na jednom čipu a tedy teoreticky otevřít dveře k tomu, aby si mohli uživatelé své Macy lépe nakonfigurovat. Jinými slovy, pokud se tvrzení leakera potvrdí, mohlo by jít navolit si různě konfigurované CPU k různě konfigurovanému GPU – tedy třeba méně výkonné CPU k výkonnějšímu GPU a naopak, aby byl stroj pro uživatele co možná nejvíce přizpůsobený, což rozhodně dává smysl. Vzdyť za éry Intelu bylo navolení si grafické karty naprostým standardem.
Fotogalerie
Háček je však v tom, že TSMC na těchto čipech údajně teprve pracuje a chrlit je má začít v průběhu tohoto měsíce, což by znamenalo, že by se první takto navržené čipy světu měly ukázat až v průběhu března. A s nimi logicky i nové MacBooky Pro, které jimi budou osazené. Tato předpověď přitom svým způsobem stále zapadá do nedávného tvrzení reportéra Marka Gurmana z Bloombergu o tom, že má Apple v plánu nové Macy ukázat v časovém okně únor – březen. Březnové vydání tedy dává smysl.
Jak celá zápletka dopadne samozřejmě můžeme zatím jen a pouze hádat. My v redakci bychom se však březnovému představení určitě nedivili, ba právě naopak. O brzkém představení nových MacBooků Pro M5 Pro a M5 Max totiž nejsme úplně přesvědčeni vzhledem k tomu, že Apple v tomto směru vlastně nikam nespěchá. Respektive, minulý týden oznámil finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí s tím, že v minulosti měl v oblibě před touto událostí ukázat nový hardware, aby zvedl náladu investorům. Bylo by pro nás proto docela překvapivé, kdyby si tuto příležitost nechal utéci o pouhý týden či dva. Do hlavy ale Cookovi a lidem kolem něj samozřejmě nevidíme.