Jak ovládnout svět ETF a nenechat se „sežrat“ poplatky?

Komerční sdělení: Investování v roce 2026 už není hobby pro úzkou skupinu lidí, ale klíč k finančnímu přežití. V prostředí rostoucích cen a nejistých důchodů se zodpovědnost za budoucnost definitivně přesouvá na jednotlivce. Otázka tedy nezní „zda“, ale „jak“. Právě proto XTB připravilo ucelený 4dílný vzdělávací cyklus o ETF, který vás provede od úplných základů až po první nákup. Naším cílem není slibovat rychlé zbohatnutí, ale dát vám pevné základy pro dlouhodobé a efektivní zhodnocování peněz.
Celý cyklus je sestaven tak, abyste během čtyř lekcí získali všechny informace potřebné k suverénnímu vstupu na trh. V úvodní části se zaměřujeme na samotnou podstatu ETF, tedy fondů obchodovaných na burze. Vysvětlujeme si, v čem se liší od nákupu jednotlivých akcií a jaký je rozdíl mezi pasivními a aktivními fondy. Velký důraz klademe na poplatky, které jsou jedním z nejvíce podceňovaných faktorů při budování majetku. Rozdíl mezi ročním nákladem 0,07 % u ETF a například 2 % u klasických podílových fondů se může v horizontu třiceti let proměnit v rozdíl stovek tisíc korun. Právě proto si podrobně ukazujeme, proč je levná struktura nákladů pro konečný výsledek vaší investice naprosto klíčová.
Navazující část kurzu se věnuje přímému srovnání ETF s produkty, které lidem běžně nabízejí banky nebo investiční zprostředkovatelé. Mnoho investorů už své peníze někam posílá, ale často netuší, jak velkou daň platí za chybějící flexibilitu nebo nevýhodný daňový režim. Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme, že i zdánlivě malé procento, o které vás ročně připraví poplatky, znamená v konečném součtu dramatický rozdíl v hodnotě vašeho portfolia. Cílem je ukázat, že vzít správu financí do vlastních rukou není složité a přináší to okamžitý efekt.
Třetí lekce tvoří samotné srdce celého kurzu, protože se věnuje síle složeného úročení, pravidelnosti a psychologii. Princip složeného úročení zajišťuje, že nezarábáte jen z původního vkladu, ale také ze zisků z předchozích období, což po dekádách vytváří neuvěřitelný efekt. Rozebíráme také strategii pravidelných nákupů bez ohledu na aktuální náladu na trhu. Tato disciplína pomáhá zvládat volatilitu a zbavuje investora stresu z hledání „správného načasování“. Zároveň mluvíme otevřeně o realitě trhů – propady o desítky procent nejsou výjimkou, ale přirozenou součástí cyklu. Klíčem k úspěchu je nenechat se ovládnout panikou nebo naopak naskakováním do módních trendů v nevhodnou chvíli.
Závěr celého vzdělávacího cyklu je pak čistě praktický a technický. Ukazujeme si v něm, jak konkrétní ETF vyhledat, nakoupit nebo prodat přímo v mobilní aplikaci či na počítači. Představujeme také nástroje pro automatizaci, jako jsou Investiční plány, díky kterým se celý proces stane otázkou několika kliknutí měsíčně. Investování totiž není o tom, zda jsou trhy právě na svém maximu nebo v poklesu. Historie potvrzuje, že nejdůležitější je začít a u zvolené strategie vydržet. Pokud chcete mít ve svých financích jasno, zaregistrujte se do našeho videokurzu. Věnovali jsme mu desítky hodin přípravy, abyste vy mohli svému investování věnovat minimum času, ale s maximálním dopadem na vaši budoucnost. Kompletní vzdělávací sérii čtyř videí získáte zdarma po jednoduché registraci.
Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
