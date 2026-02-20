iPhone 17 Pro Max je překvapivě nejčastěji vykupovaným telefonem

Nejnovější statistiky z trhu s výkupy telefonů přinesly poměrně nečekané zjištění. iPhone 17 Pro Max se během několika málo měsíců od uvedení stal vůbec nejčastěji vykupovaným smartphonem na nezávislém trhu. Vyplývá to z nové analýzy společnosti SellCell, která dlouhodobě sleduje data od desítek výkupních partnerů.
Podle SellCell nyní iPhone 17 Pro Max tvoří 11,5 % všech zařízení v top 20 nejčastěji vykupovaných telefonů. Ještě na konci listopadu přitom šlo jen o zhruba 5 %. Během pouhých tří měsíců tak jeho podíl více než zdvojnásobil, což je u takto nového modelu velmi neobvyklé. Zajímavé je i to, že 86 % vykoupených kusů bylo hodnoceno jako „mint“ nebo „good“, tedy ve velmi dobrém stavu. Jinými slovy, mnoho uživatelů telefon prodává krátce po koupi, nikoliv až po letech používání.
Nejde o zklamání, ale o peníze
Na první pohled by se mohlo zdát, že majitelé s telefonem nejsou spokojeni. Data ale naznačují pravý opak. iPhone 17 Pro Max si totiž drží hodnotu lépe než jeho předchůdci. Od uvedení ztratil přibližně 25,4 % své ceny, zatímco iPhone 16 Pro Max ve stejném časovém horizontu odepsal přes 32 %.
Fotogalerie
V praxi to znamená rozdíl až kolem 95 dolarů (u nás kolem 2 000 Kč) ve prospěch novějšího modelu. Průměrná výkupní cena za kus v perfektním stavu se aktuálně pohybuje okolo 967 dolarů. Připadá mi tak, že čísla hezky ilustrují, že prémiové iPhony dnes pro část uživatelů fungují téměř jako krátkodobé finanční aktivum. Koupí telefon, nějakou dobu ho používají a poté ho díky silné poptávce prodají zpět s relativně malou ztrátou. V kontextu současné ekonomické nejistoty to dává větší smysl, než by se mohlo zdát. Pro Apple je to zároveň další důkaz, že iPhone 17 Pro Max trefil správnou kombinaci ceny, výbavy a vnímané hodnoty.