iPhone 18 Pro bude stát pořád 1099$

Podle nejnovějších úniků a analytických zpráv z dodavatelských řetězců by Apple mohl udržet startovní cenu iPhonu 18 Pro a iPhone 18 Pro Max na stejné úrovni jako u iPhonu 17 Pro, i přesto, že ceny klíčových komponent jako operační paměti RAM a úložišť rázně rostou. To je pro mnoho fanoušků příjemné překvapení, zejména s ohledem na trend celosvětního zdražování smartphonů by se totiž dalo očekávat, že i nové iPhony budou dražší. Realita podle aktuálních zpráv vypadá trochu jinak.
V posledních měsících ceny DRAM a NAND pamětí rostou kvůli vysoké poptávce po čipech pro datová centra a AI aplikace. Tyto moduly jsou klíčovou součástí moderních smartphonů a jejich zvýšená cena by normálně vedla i k navýšení cen zařízení, které je používají. U iPhonu 18 Pro to ale podle analytiků tak jednoduché nebude. Apple totiž údajně aktivně vyjednává výhodnější ceny s hlavními dodavateli pamětí jako Samsung nebo SK Hynix, a zároveň šetří i na dalších komponentech.
Podle analytiků si Apple nechce dovolit pouštět se do cenového boje s nejdražšími telefony s Androidem. Naopak chce za každou cenu držet konzistentní cenu, což zvýší loajalitu zákazníků. Apple má extrémní množství objednávek a dlouhodobé kontrakty, které mu dovolují mít ceny zastropované na dlouhé roky dopředu, bez ohledu na to, jak rostou ceny pro běžné uživatele. I když se marže na hardware trochu smrsknou, Apple spoléhá na příjmy z App Store, iCloud, Apple Music či Apple One, které dokážou dopad nižších marží vyrovnat. Podle těchto odhadů by se iPhone 18 Pro i Pro Max tedy měl prodávat za $1 099 respektive $1 199 na úrovni základní konfigurace, tedy stejně jako jejich předchůdci z řady 17.
Apple tak využije svou obří sílu, která spočívá nejen v množství kusů, jenž každoročně vyrábí, ale také ve službách, které se čím dál víc stávají klíčovou součástí zisků celé společnosti. Díky tomu se mu podaří udržet cenu v době, kdy ostatní výrobci budou muset zdražovat, protože jim zkrátka výrobci komponent nedokáží nabídnout stejné ceny jaké bude mít k dispozici Apple a zároveň si nemají možnost ukrojit z marže z hardware, protože ji nemají čím nahradit.