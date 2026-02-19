Zkusíte změnu? Google Pixel 10a láká jablíčkáře na design bez vystouplého foťáku

Komerční sdělení: Google představil svůj nejnovější a nejdostupnější model, který přináší to nejlepší z umělé inteligence a čistého Androidu. Nový Pixel 10a si můžete předobjednat u Mobil Pohotovosti výhodněji o 2 500 Kč a se 3letou zárukou. Díky unikátní službě si ale můžete novinku také pronajmout za pouhých 359 Kč měsíčně, kdy vás za dva roky vyjde jen na část běžné ceny.
Jen dokonale plochý záda
Nový Google Pixel 10a je designovým unikátem. Na rozdíl od většiny dnešních telefonů s vystouplými moduly má zcela plochá záda, kde 48Mpx hlavní a 13Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát hladce lícují s tělem.
Fotoaparát navíc patří v dané cenové kategorii ke špičce a nechybí mu ani funkce jako Přidej mě, Noční vidění, Super ostrý zoom (až 8x) nebo nový Fotokouč, kdy vám umělá inteligence poradí s kompozicí scény.
Přední straně dominuje jasný 6,3″ Actua displej s obnovovací frekvencí až 120 Hz a optickou čtečkou otisků prstů. Uvnitř telefonu pracuje čip Google Tensor G4 navržený přímo pro Pixel, který zajišťuje výkon pro pokročilou AI. O výdrž se stará baterie s kapacitou 5 100 mAh, která podporuje rychlé 30W nabíjení i bezdrátové nabíjení s certifikací Qi. To vše završuje vysoká odolnost proti prachu a vodě IP68 a ukázková garance aktualizací Androidu a zabezpečení po dobu 7 let.
Bonus 2 500 Kč a 3letá záruka k tomu
Nový Google Pixel 10a dokazuje, že nejlepší funkce umělé inteligence a skvělý fotoaparát nemusí být výsadou nejdražších vlajkovek. Telefon startuje na ceně 13 590 Kč, ale u Mobil Pohotovosti ho předobjednáte výrazně levněji – už za 11 090 Kč. K nákupu totiž získáte bonus 2 500 Kč, pokud rovnou vyměníte svůj starý telefon za nový.
Speciálně u Mobil Pohotovosti navíc k novému Pixelu 10a dostanete jako dárek prodlouženou záruku na 3 roky zdarma.
Revoluční služba: Pixel 10a jen za 359 Kč měsíčně
Novinku od Googlu ale můžete pořídit za ještě lepší cenu. U Mobil Pohotovosti máte možnost si Pixel 10a pronajmout na dva roky jen za 359 Kč měsíčně. Za celou dobu pronájmu tak zaplatíte jen 8 616 Kč, zatímco běžná prodejní cena telefonu je 13 590 Kč. Ušetříte a odpadnou vám starosti s následným prodejem použitého zařízení.
Po celou dobu pronájmu je telefon chráněný zárukou. Pokud by se s ním cokoliv stalo a musel by do servisu na záruční opravu, Mobil Pohotovost vám zdarma půjčí náhradní telefon. Jakmile po dvou letech pronájem skončí, telefon jednoduše vrátíte a můžete si rovnou vzít nejnovější model.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.