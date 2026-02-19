Používáte AirPods příliš často? Odborníci varují před poškozením sluchu i záněty uší

Bezdrátová sluchátka, jako jsou AirPods, se stala každodenní součástí našich životů. Telefonování, podcasty, hudba, videa, práce, mnozí z nás je mají v uších klidně několik hodin denně. Audiologové ale varují, že nadměrné používání in-ear sluchátek může mít nepříjemné následky. A nejde jen o dočasné zalehnutí uší.
Podle odborníků hrozí při dlouhodobém a hlasitém poslechu zejména:
- Poškození sluchu způsobené hlukem (noise-induced hearing loss)
- Tinnitus (pískání, šumění nebo hučení v uších)
- Postupná přecitlivělost na zvuk
- Záněty uší způsobené vlhkostí
- Dočasné zhoršení sluchu kvůli zatlačenému ušnímu mazu
Největší riziko? Hlasitost a délka poslechu
Problém není jen v samotných sluchátkách, ale hlavně v tom, jak je používáme. In-ear konstrukce (tedy špunty přímo v uchu) přivádí zvuk velmi blízko bubínku. Pokud je hlasitost vysoká a poslech trvá dlouho, může docházet k postupnému poškození citlivých buněk ve vnitřním uchu. Poškození sluchu způsobené hlukem je zákeřné protože většinou nebolí a přichází pomalu. Je to podobné jako s vysokým tlakem, ten také většinou necítíte a nezpůsobuje vám žádné problémy až do momentu, kdy se stane něco zcela fatálního jako je infarkt nebo mrtvička. V případě poškození sluchu si ho člověk všimne až ve chvíli, kdy začne mít problém rozumět řeči v hlučnějším prostředí. Dalším častým následkem je tinnitus, tedy pískání nebo šumění v uších, které může být dočasné, ale v některých případech i trvalé.
Lékaři doporučují používat pravidlo 60/60
Audiologové doporučují jednoduché pravidlo známé jako 60/60 rule. Poslouchejte maximálně na 60 % maximální hlasitosti po dobu nejvýše 60 minut v kuse. Po každé hodině by si uši měly odpočinout alespoň 15 až 20 minut. Denní používání sluchátek samo o sobě problém není, ale klíčové je držet hlasitost na bezpečné úrovni a dopřát sluchu pravidelné pauzy. Upřímně, většina lidí 60 % hlasitosti ani nekontroluje. Prostě přidáme, když je okolí hlučné. A právě to je problém.
Riziko zánětů a ušního mazu
Dlouhodobé nošení in-ear sluchátek navíc vytváří v uchu teplé a vlhké prostředí. To je ideální podmínka pro množení bakterií, což může vést k zánětům zevního zvukovodu. Další věc, o které se méně mluví: sluchátka mohou zatlačovat ušní maz hlouběji do zvukovodu. Výsledkem může být dočasné zhoršení sluchu nebo pocit zalehnutí uší. Řada lidí pak řeší problém až ve chvíli, kdy musí k lékaři na výplach. Apple si rizik hlasitého poslechu dlouhodobě všímá. iPhone vás umí upozornit, pokud dlouhodobě posloucháte na příliš vysoké hlasitosti. Historii těchto upozornění i nastavení maximálního limitu decibelů najdete v: Nastavení → Zvuky a haptika → Bezpečnost sluchátek. Další užitečnou funkcí je sekce Úrovně zvuku sluchátek v aplikaci Zdraví, kde najdete přehled expozice hluku v čase. Můžete tak poměrně přesně zjistit, jestli už to s hlasitostí nepřeháníte. Bohužel většina lidí tuhle sekci nikdy neotevřela. Přitom vám může doslova zachránit sluch. AirPods nejsou problém. Nezodpovědné používání ano. Je důležité zdůraznit, že AirPods ani jiná sluchátka nejsou samy o sobě „škodlivá“. Problémem je kombinace vysoké hlasitosti, dlouhého používání bez pauz a ignorování varování systému.
Pokud používáte sluchátka denně při práci nebo cestování, držte se jednoduchých zásad:
- Snižte hlasitost (ideálně pod 60 %)
- Dělejte si pravidelné pauzy
- Sledujte údaje v aplikaci Zdraví
- Čistěte sluchátka i uši
- Nepřehlušujte hluk okolí extrémním zesílením
Sluch máme jen jeden. A zatímco nové AirPods si koupíte kdykoliv, poškozený sluch už zpět nezískáte. Možná stojí za to otevřít si dnes večer statistiky v aplikaci Zdraví a podívat se, jak na tom skutečně jste.