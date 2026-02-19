Meta znovu oživuje chytré hodinky. Míří přímo proti Apple Watch

Apple Watch se dost možná co nevidět dočkají další konkurence, přičemž tentokrát může pocházet z dílny dost nečekaného výrobce. Podle informací The Information chce totiž Meta letos uvést své první chytré hodinky, které mají nabídnout sledování zdraví a vestavěnou Meta AI. Cíl má pak být údajně přímo konkurovat Apple Watch.
Projekt přitom není nový. Meta už na hodinkách pracovala dříve, ale v roce 2022 ho zrušila v rámci škrtů v divizi Reality Labs. Tehdy se mluvilo dokonce o třech modelech s integrovanými kamerami. Ty už se podle aktuálních zpráv do finální podoby produktu nedostanou.
Hodinky by navíc údajně mohly dorazit společně s novou generací chytrých brýlí Ray-Ban, u kterých se spekuluje dokonce o podpoře rozpoznávání obličejů. Meta tím chce navázat na úspěch loňských Ray-Ban AR brýlí, které byly natolik populární, že firma musela odložit jejich globální uvedení kvůli vysoké poptávce. Zajímavé je i to, že současné Ray-Ban brýle využívají tzv. neural wristband pro gestikulární ovládání. Nabízí se tedy otázka, zda by nové hodinky nemohly část těchto funkcí převzít a stát se centrem ovládání pro celý ekosystém Meta zařízení.
Apple vs. Meta vs. zbytek světa
Zajímavý je i širší kontext. Bloomberg nedávno informoval, že Apple pracuje na vlastních chytrých brýlích, AI pinu i AirPodech s kamerami. Všechna tato zařízení mají být úzce propojena s iPhonem a novou generací Siri. Brýle Apple údajně cílí také na rok 2027, AI pin by mohl dorazit ve stejném období a nové AirPody klidně už letos.
Je tedy vidět, že boj o zápěstí, oči i uši už dávno není jen o hodinkách. Meta i Apple si evidentně připravují širší ekosystém zařízení napojených na AI. A pokud Meta letos skutečně představí vlastní smartwatch, půjde o první přímý střet s Apple Watch po několika letech spekulací.