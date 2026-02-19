Zavřít reklamu

Keysworlds nyní nabízí dodatečnou slevu 25 % na klíče Office a WinOS! Všechny originální klíče MS jsou k dispozici po omezenou dobu

Tiskové zprávy
Tiskové zprávy

Komerční sdělení: Jste unaveni z placení ročních nebo dokonce měsíčních předplatných za zastaralý kancelářský balík? Přestaňte si aplikace pronajímat a pořiďte si je do vlastnictví. Jedinou platbou získáte jeden z nejznámějších kancelářských balíků. Ano, to znamená, že už nikdy nebudete muset platit další předplatné. Jeden z nejpoužívanějších nástrojů pro zvýšení produktivity je nyní v akci; stačí zaplatit pouze 30,93 € (oficiální cena 239 €) a získáte trvalou verzi MS Office Professional 2021. Nabídka upgrade: Keysworlds uvádí na trh nejvýhodnější variantu, balíček Office 2021 Pro Plus pro 5 počítačů, jehož cena je pouhých 27,46 € za jeden počítač.

Tato nabídka zní dobře – žádné poplatky za předplatné ani omezení funkcí. S nákupem získáte všechny nejoblíbenější programy a nástroje Office, které vám pomohou maximalizovat vaši produktivitu. Uživatelé Windows mohou získat Office Professional 2021, ale pokud jste uživatelem Mac, můžete také využít stejné slevy na Office Home and Business 2021, a to za pouhých 47,15 €. Je to praktická volba pro každého, kdo chce dlouhodobý přístup k nezbytným nástrojům bez opakujících se poplatků. Chcete-li získat tyto nabídky, nezapomeňte při platbě použít kód SKW25! Pro velké společnosti není u velkoobchodu nutné zadávat promo kódy, což vám může ušetřit tisíce – stačí kliknout a získat tuto neuvěřitelnou nabídku.

Získejte originální Windows či Office jednou provždy výhodně! (Slevový kód: SKW25)

Balíčky Windows + Office za bezkonkurenční cenu (Slevový kód: SKW25)

Další softwarové nástroje v akci (Není třeba slevový kód)

Díky nabídce produktů za konkurenceschopné ceny a častým exkluzivním akcím zpřístupňuje Keysworlds prémiový software všem. To, co nás skutečně odlišuje, je závazek k plynulé a komplexní péči o zákazníky. Profesionální tým podpory Keysworlds poskytuje pomoc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a zajišťuje, že obdržíte rychlé a jasné řešení jakéhokoli dotazu, ať už se jedná o předprodejní konzultaci nebo poprodejní technickou podporu. Tato neochvějná oddanost si získala důvěru globální uživatelské základny, což se odráží v tisících autentických recenzí a vynikajícím hodnocení 4,8 hvězdiček na Trustpilot. Výběr Keysworlds znamená investici nejen do autentického softwaru, ale také do klidu a dlouhodobé hodnoty! Pokud narazíte na nějaké problémy před nebo po nákupu, stačí kontaktovat zákaznický servis e-mailem na adrese support@keysworlds.com a my vám rychle odpovíme.

Zdroj

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.