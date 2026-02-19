Apple možná brzy ukáže budoucnost sledování F1

Spekulace kolem březnové akce Applu začínají nabírat na obrátkách. Po teoriích, že se ještě před samotným eventem dočkáme série tiskových zpráv oznamujících nové hardwaorvé produkty, totiž nyní přichází další zajímavá teorie. Ta se tentokrát točí kolem Formule 1 a Vision Pro. A upřímně, načasování by dávalo až podezřele dobrý smysl.
Reportér John Gruber z Daring Fireball upozornil konkrétně na to, že sezóna Formule 1 2026 startuje 8. března v Austrálii, přičemž Apple chystá svou akci už 4. března. A protože je Apple TV dnes exkluzivním vysílacím partnerem F1 v USA a Apple už si mezitím osahává živé sportovní přenosy ve Vision Pro skrze immersivní video.
Technologie Apple Immersive Video se poprvé objevila v roce 2024 se speciálním krátkým filmem. Firma tehdy slíbila, že přidá hudební videa, koncerty i sportovní události. Na sportovní přenosy pak došlo teprve letos s tím, že vybrané zápasy Los Angeles Lakers jsou dostupné ve speciálním imerzivním režimu pro Vision Pro. Něco podobného pro F1 by tak dávalo vcelku dobrý smysl.
Formule 1 je totiž vizuálně extrémně atraktivní sport. Rychlost, hluk, atmosféra, detailní záběry monopostů prostě divákům chutnají. S trochou nadsázky se tak dá říci, že pokud existuje sport, který si přímo říká o imerzivní zpracování, je to právě F1. A pokud Apple opravdu plánuje nabídnout živé závody ve Vision Pro s nějakou úrovní prostorového zážitku, pak by začátek sezóny byl ideální moment, kdy to médiím ukázat.
Gruber sám přiznává, že jde čistě o spekulaci a časová shoda může být náhodná. Na druhou stranu, Apple už má práva, technologii i platformu. Vision Pro navíc potřebuje silný obsah, který ukáže, proč dává smysl. A sledovat start Velké ceny v režimu, kde máte pocit, že stojíte pár metrů od tratě, by byl přesně ten typ dema, které by dokázalo zaujmout. Otázka tak možná není jestli, ale kdy. A 4. březen by byl z pohledu Applu až překvapivě logickým datem.