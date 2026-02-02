Zavřít reklamu

F1 je nejúspěšnějším filmem v historii Apple TV

Apple TV
Tomáš Svoboda
Apple TV má nový rekord. F1: The Movie se oficiálně stal nejsledovanějším filmem v historii platformy. Po úspěchu v kinech bylo zřejmé, že se mu bude dařit i na streamovacích službách – a přesně to se nyní potvrdilo.

F1 boří rekordy

Film F1 měl premiéru na Apple TV 12. prosince, poté co byl uveden digitálně i na fyzických nosičích jako Blu-ray a 4K UHD. Přesné datum, kdy se stal rekordmanem ve sledovanosti, Apple nezveřejnil, ale oznámení proběhlo prostřednictvím videa na sociální síti X, které jasně hlásá: „Nejsledovanější film v historii Apple TV.“

Mezi dalšími úspěšnými tituly Apple TV byly například sci-fi akční snímek The Gorge s Anyou Taylor-Joy nebo film Wolfs s Georgem Clooneym a Bradem Pittem. Přesto je to právě F1, který si získal největší diváckou základnu.

Nominace na Oscary jsou důkazem

Film zaznamenal úspěch nejen u publika, ale i u kritiků. Nedávno byl nominován na čtyři Oscary, včetně kategorie Nejlepší film. Ačkoliv se neočekává jeho vítězství v hlavní kategorii, samotná nominace je pro Apple výrazným milníkem a potvrzením kvalitní filmové produkce.

Služba Apple TV je k dispozici za 199 Kč měsíčně, případně výhodněji v rámci balíčku Apple One. Pokud jste film F1 ještě neviděli, můžete jej zhlédnout právě na této platformě – a pochopit, proč si získal takové množství fanoušků.

