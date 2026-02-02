F1 je nejúspěšnějším filmem v historii Apple TV

Apple TV má nový rekord. F1: The Movie se oficiálně stal nejsledovanějším filmem v historii platformy. Po úspěchu v kinech bylo zřejmé, že se mu bude dařit i na streamovacích službách – a přesně to se nyní potvrdilo.
F1 boří rekordy
Film F1 měl premiéru na Apple TV 12. prosince, poté co byl uveden digitálně i na fyzických nosičích jako Blu-ray a 4K UHD. Přesné datum, kdy se stal rekordmanem ve sledovanosti, Apple nezveřejnil, ale oznámení proběhlo prostřednictvím videa na sociální síti X, které jasně hlásá: „Nejsledovanější film v historii Apple TV.“
Another win for Team APXGP.
Watch Best Picture nominee #F1TheMovie on Apple TV. pic.twitter.com/vMTCqWJliM
— Apple TV (@AppleTV) January 29, 2026
Mezi dalšími úspěšnými tituly Apple TV byly například sci-fi akční snímek The Gorge s Anyou Taylor-Joy nebo film Wolfs s Georgem Clooneym a Bradem Pittem. Přesto je to právě F1, který si získal největší diváckou základnu.
Nominace na Oscary jsou důkazem
Film zaznamenal úspěch nejen u publika, ale i u kritiků. Nedávno byl nominován na čtyři Oscary, včetně kategorie Nejlepší film. Ačkoliv se neočekává jeho vítězství v hlavní kategorii, samotná nominace je pro Apple výrazným milníkem a potvrzením kvalitní filmové produkce.
Služba Apple TV je k dispozici za 199 Kč měsíčně, případně výhodněji v rámci balíčku Apple One. Pokud jste film F1 ještě neviděli, můžete jej zhlédnout právě na této platformě – a pochopit, proč si získal takové množství fanoušků.