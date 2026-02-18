Meta přemýšlí nad AI, která by po vaší smrti pokračovala na sociálních sítích

Meta si nechala zaregistrovat patent, který zní spíš jako scéna z nějakého sci-fi než realita. Jde o hypotetický jazykový model, který by po smrti uživatele pokračoval v jeho sociálních aktivitách. Patent, podaný už v roce 2023 šéfem technologického vývoje Andrewa Boswortha, byl nakonec schválen letos v prosinci. V teorii by takový model mohl lajkovat, komentovat, a dokonce i simulovat videohovory jménem zesnulého.
Meta ale zároveň zdůrazňuje, že jde jen o koncept a firma nemá v plánu tuto technologii dál rozvíjet. V podstatě je to další položka do seznamu nápadů, které znějí šíleně, ale zároveň ukazují, kam by umělá inteligence mohla v budoucnu sahat. Zvlášť když vezmete v úvahu, že podobný přístup už v roce 2021 patentoval Microsoft, ale nakonec od něj ustoupil s tím, že je „znepokojující“.
Celý nápad samozřejmě vzbudil vlnu otázek ohledně etiky a dopadu na pozůstalé. Odborníci varují, že taková digitální kopie zesnulého může mít citelné psychologické i právní důsledky. I celebrity už začínají chránit své digitální „já“, aby po smrti nebyly jejich obrazy či hlasy zneužity. A není to jen o slavných – právníci a plánovači dědictví doporučují, aby si každý určil, co smí AI dělat s jeho digitální identitou po jeho odchodu.
V konečném důsledku je patent Meta připomínkou, že technologie se vyvíjí rychleji, než jsme schopní vymyslet pravidla, jak ji bezpečně používat. A i když se koncept nikdy nerealizuje, otázky kolem digitálního „posmrtného já“ budou čím dál naléhavější a upřímně řečeno, i pořádně děsivá.