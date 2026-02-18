Zavřít reklamu

iPhone 17 Pro nyní seženete s bonusem 1500 Kč a zárukou 3 roky zdarma. A jde to ještě výhodněji

Tiskové zprávy
Jiří Filip
Komerční sdělení: Nové iPhony nejsou rozhodně levnou záležitostí a to ani z hlediska případné opravy. O to víc potěší nynější akce na Mobil Pohotovosti, díky které lze na iPhonech 17 Pro ušetřit a zároveň k nim dostanete zdarma 3 roky záruky, díky čemuž si tak můžete být jistí tím, že pokud se vám zařízení v této době rozbije, bude-li se na problém vztahovat záruka, nebudete muset řešit zhola nic. 

1520 794 iPhone 17 Pro orange camera

Standardní cena iPhonu 17 Pro v základu, tedy s 256GB úložištěm, je 32 990 Kč. Mobil Pohotovost však k němu nyní rozdává výkupní bonus ve výši 1500 Kč, což ve výsledku znamená, že pokud prodejci prodáte vaše staré zařízení, typicky pak váš starý iPhone, k jeho výkupní ceně vám přistane ještě 1500 Kč navíc. Díky tomu tak cenu novinky srazíte na podstatně příjemnější úroveň, což rozhodně potěší, stejně jako záruka na 3 roky zdarma. 

1920 1080 iPhone 17 Pro 17 Pro Max

Pokud se vám pak kupovat telefon za plnou cenu nechce, mohla by se vám líbit možnost pronájmu elektroniky, kterou Mobil Pohotovost nabízí. Ta v případě iPhone 17 Pro vychází na 979 Kč měsíčně po dobu dvou let, přičemž poté telefon prodejci vrátíte, přejdete na nový a můžete vesele pokračovat tomto režimu. Jeho hlavní výhodou je jednak záruka po celou dobu pronájmu, jednal možnost získat náhradní zařízení po dobu případné opravy a nejvíc pak fakt, že to, co zaplatíte prodejci za pronájem, je vlastně částka, o kterou byste zhruba přišli v případě vlastnictví po stejnou dobu. Nemusíte se tedy bát toho, že byste na službě prodělali, ba právě naopak. 

iPhone 17 Pro ke koupi či pronájmu seženete zde

