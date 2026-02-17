Proč byste měli brát zprávy o evropských iPhonech 18 (Pro) bez slotu pro fyzickou SIM s rezervou

Když začal Apple loni na podzim prodávat iPhone 17 Pro, leckoho poměrně překvapil tím, že v USA nabízí jen verzi s eSIM, zatímco ve zbytku světa jsou k dispozici naopak jen verze se slotem pro fyzickou SIM. Americké modely pak mají díky tomu, že jim slot chybí a spoléhají jen na čip, mírně větší baterii, což je upřímně řečeno argument, který by mě osobně, ale i mnoho dalších uživatelů určitě ke koupi eSIM verze namísto klasické přesvědčil i u nás. Je nicméně otázkou, kdy se tak stane. V posledních hodinách se totiž sice šíří po internetu spekulace o tom, že iPhone 18 Pro se bude v Evropě taktéž prodávat bez fyzického slotu, všechny tyto zprávy je však třeba brát s patřičnou rezervou.
Důvodů ke skepticismu je hned několik. Tím prvním je fakt, že zpráva pochází od naprosto neověřeného řeckého webu, který má absolutně nulovou historii jakýchkoliv přesných předpovědí a navíc nepatří ani zdaleka mezi největší v zemi. Je proto dost nepravděpodobné, že tento web svou předpověď opírá o skutečný únik informací, naopak je spíš vše jen jeho teorií. Zadruhé, v souvislosti s ukončením fyzické SIM v iPhonech v Evropě jsme slyšeli už loni a vlastně i předloni, ale ani jednou se tyto předpovědi (evidentně) nenaplnily, byť leckdy pocházely od ověřených zdrojů.
Další věcí, která do jisté míry teorie o iPhonech bez fyzické SIM v Evropě pošlapává, je pak to, že Apple nemá problém používat dlouhodobě dvě verze zařízení pro různé trhy. Příkladem může být třeba podpora 5G, kdy modely pro USA mají navíc anténu pro příjem mmWave 5G, které je rychlejší, avšak taky závislé na speciální „hustší“ síti. Ano, pro Apple by bylo samozřejmě ekonomicky lepší, kdyby vyráběl jen jednu verzi telefonu, nicméně evidentně to není vyloženě nezbytné.
Fotogalerie
Co však nezbytné je, je pak nutnost mít perfektně pokrytou dostupnost eSIM napříč zeměmi, což v současnosti není úplně pravda. Je sice fakt, že většina velkých operátorů působících v Evropě podporu eSIM nabízí, nicméně není to tak u všech a jelikož jsou operátoři pro Apple dost důležitým klientem, nejspíš zde nelze úplně očekávat, že by je prostě vyšachoval tím, že by začal prodávat telefony bez slotu pro jejich SIM. Navíc – a to je rovněž velmi důležité – by měly státy být na podobný přechod „připraveny“ z hlediska jakéhosi technologického pokroku. Jinými slovy, Apple se potřebuje trefit do chvíle, kdy uživatelé podobný upgrade bez problému přijmou, což v USA, které je technologicky velmi vyspělé, není problém, zatímco v některých státech EU by to problém být mohl.
Podtrženo, sečteno – ač si i my v redakci přejeme, abychom měli na území Evropské unie dostupné iPhony bez slotu pro fyzickou SIM, určitě bychom nedali ruku do ohně za to, že se tak stane už letos nad podzim. A pokud ani, nebylo by absolutně překvapivé, kdyby se tyto eSIM modely prodávaly stále vedle modelů s fyzickým slotem. Dříve či později se sice na eSIM-only modely přejde určitě, ve výsledku však není úplně kam spěchat a Apple to moc dobře ví.