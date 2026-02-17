Podpora videí v Apple CarPlay se blíží! iOS 26.4 obsahuje první přípravy

Jestli po něčem mnoho jablíčkářů dlouhodobě touží, pak je to podpora přehrávání videí v Apple CarPlay. Pustit si na displeji vozu například při čekání na někoho YouTube, Netflix či jinou službu je totiž docela lákavá představa a docela proto překvapuje, že se jí Apple ještě nerozhodl naplnit. Tedy, jak se to vezme. Na loňské vývojářské konferenci WWDC totiž přislíbil, že do CarPlay v iOS 26 přidá podporu přehrávání videí přes AirPlay (byť musí být tato funkce schválena i výrobcem) a jak se ve včera vydané 1. betě iOS 26.4 zdá, pomyslné ledy se v tomto směru konečně začínají hýbat.
V kódu bety totiž nalezli vývojáři řadu odkazů a příprav právě na zavedení podpory AirPlay do CarPlay, přičemž řada z nich se točí třeba kolem propojení se službou Apple TV. To jinými slovy znamená, že právě Apple TV bude mezi jedněmi z prvních služeb, které budou CarPlay přizpůsobeny a které tedy bude možné sledovat na displeji vozu. Bohužel, náznaky v betě jsou však zatím to jediné, co je v současnosti ohledně této novinky k dispozici. Apple totiž jakýkoliv bližší časový rámec neprozradil a nevíme dokonce ani to, jaké automobilky budou funkci podporovat. Z jejich strany totiž bude pravděpodobně potřeba určitá integrace se systémy vozu, což by mělo zajistit, že videa v CarPlay poběží jen ve chvíli, kdy vůz nepojede a tedy video nebude rozptylovat řidiče. Snad se tedy všeho dočkáme co nejdřív.