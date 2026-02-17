Zavřít reklamu

Podpora videí v Apple CarPlay se blíží! iOS 26.4 obsahuje první přípravy

Vše o Apple
Jiří Filip
0

Jestli po něčem mnoho jablíčkářů dlouhodobě touží, pak je to podpora přehrávání videí v Apple CarPlay. Pustit si na displeji vozu například při čekání na někoho YouTube, Netflix či jinou službu je totiž docela lákavá představa a docela proto překvapuje, že se jí Apple ještě nerozhodl naplnit. Tedy, jak se to vezme. Na loňské vývojářské konferenci WWDC totiž přislíbil, že do CarPlay v iOS 26 přidá podporu přehrávání videí přes AirPlay (byť musí být tato funkce schválena i výrobcem) a jak se ve včera vydané 1. betě iOS 26.4 zdá, pomyslné ledy se v tomto směru konečně začínají hýbat. 

CarPlay iOS 26 2 CarPlay iOS 26 2
CarPlay iOS 26 3 CarPlay iOS 26 3
CarPlay iOS 26 4 CarPlay iOS 26 4
CarPlay iOS 26 5 CarPlay iOS 26 5
CarPlay iOS 26 6 CarPlay iOS 26 6
CarPlay iOS 26 7 CarPlay iOS 26 7
CarPlay iOS 26 8 CarPlay iOS 26 8
CarPlay iOS 26 9 CarPlay iOS 26 9
CarPlay iOS 26 10 CarPlay iOS 26 10
CarPlay iOS 26 11 CarPlay iOS 26 11
CarPlay iOS 26 12 CarPlay iOS 26 12
CarPlay iOS 26 13 CarPlay iOS 26 13
CarPlay iOS 26 14 CarPlay iOS 26 14
CarPlay iOS 26 15 CarPlay iOS 26 15
CarPlay iOS 26 1 CarPlay iOS 26 1
CarPlay iOS 26 16 CarPlay iOS 26 16
CarPlay iOS 26 17 CarPlay iOS 26 17
CarPlay iOS 26 19 CarPlay iOS 26 19
CarPlay iOS 26 20 CarPlay iOS 26 20
CarPlay iOS 26 21 CarPlay iOS 26 21
CarPlay iOS 26 22 CarPlay iOS 26 22
Vstoupit do galerie

V kódu bety totiž nalezli vývojáři řadu odkazů a příprav právě na zavedení podpory AirPlay do CarPlay, přičemž řada z nich se točí třeba kolem propojení se službou Apple TV. To jinými slovy znamená, že právě Apple TV bude mezi jedněmi z prvních služeb, které budou CarPlay přizpůsobeny a které tedy bude možné sledovat na displeji vozu. Bohužel, náznaky v betě jsou však zatím to jediné, co je v současnosti ohledně této novinky k dispozici. Apple totiž jakýkoliv bližší časový rámec neprozradil a nevíme dokonce ani to, jaké automobilky budou funkci podporovat. Z jejich strany totiž bude pravděpodobně potřeba určitá integrace se systémy vozu, což by mělo zajistit, že videa v CarPlay poběží jen ve chvíli, kdy vůz nepojede a tedy video nebude rozptylovat řidiče. Snad se tedy všeho dočkáme co nejdřív. 

Zdroj
Diskuze

