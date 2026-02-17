Podívejte se, jak bude vypadat nová PID Lítačka 2.0

Aplikace PID Lítačka vstupuje do další etapy svého vývoje. Po téměř osmi letech provozu vzniká její nová generace PID Lítačka 2.0. Přepis aplikace zaštiťuje Operátor ICT, městská společnost hlavního města Prahy, která dlouhodobě zajišťuje rozvoj klíčových digitálních služeb pro dopravu v Praze a Středočeském kraji.
„Moderní aplikace pro městskou mobilitu musí být především atraktivní, držet prst na tepu doby a vyhovět všem náročným požadavkům svých uživatelů. U cestujících si roky drží vysoké uživatelské hodnocení a stále častěji je aplikací první volby pro vyhledání spojení i platby za parkování. Současná podoba aplikace ale naráží na své limity. Abychom do aplikace mohli přidávat nové funkce, rozhodli jsem se výrazně investovat do jejího rozvoje. Podobný postup můžeme pozorovat třeba v případě neustálého rozvoje bankovních aplikací. Tato investice se rozhodně vyplatí a v dlouhodobém horizontu přinese městu úsporu. V budoucnu díky ní bude možné objednávat třeba poptávkovou dopravu, hradit poplatky za nabíjení elektromobilů, prediktivně vypočítávat zpoždění spojů MHD, vyhledávat bezbariérová spojení a kombinovat u toho různé typy veřejné dopravy včetně návazností na bezbariérové výtahy. Aplikace bude také doporučovat nejvhodnější vagon v metru pro rychlejší výstup, jednodušeji se v ní budou nakupovat a aktivovat jízdenky a mnoho dalšího,“ říká Jaromír Beránek, I. náměstek pražského primátora pro oblast dopravy.
„Doprava nestojí na místě, neustále se v ní posunujeme dopředu, ale čelíme také celé řadě zásadních výzev. Některé z nich na základě dostupných dat umíme předvídat s naprostou přesností. A některé se dají předvídat jen těžko, na ty musíme být připraveni. Od Operátora ICT se proto očekává, že bude vytvářet digitální nástroje, které obstojí nejen dnes, ale i v budoucnu – a dokážou pružně reagovat na nové, zatím nejasné požadavky,“ dodává náměstek Jaromír Beránek.
PID Lítačka byla původně vytvořena především jako aplikace pro nákup jízdenek a jednoduché vyhledávání spojení. Postupem času se ale její role zásadně rozrostla. Dnes slouží jako komplexní digitální nástroj pro cestování v rámci celého systému Pražské integrované dopravy. Umožňuje vyhledávání spojení od dveří ke dveřím v kontextu jiných dopravní aplikací v České republice na nejvyšší úrovni, nákup dlouhodobých kupónů, platbu za parkování, orientaci v mapách spojů nebo kombinaci různých druhů dopravy dle preferencí cestujícího.
„Pro Středočeský kraj je důležité, aby nové formy dopravy byly pro cestující co nejjednodušší. Zapojení poptávkové dopravy (PID Haló) přímo do PID Lítačky je nezbytným krokem pro to, abychom byli schopni tuto službu ve Středočeském kraji nabízet rozvíjet. Nová PID Lítačka musí být také schopna aplikovat tolik potřebné budoucí zjednodušení tarifů, stejně jako moderní způsoby odbavování cestujících,“ doplňuje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Středočeského kraje.
Vývoj PID Lítačky 2.0 sleduje dva hlavní cíle. Prvním je vytvoření technologicky robustní a flexibilní platformy, kterou bude možné v budoucnu rozvíjet a upravovat bez ohrožení její stability a plynulého fungování. Díky tomu bude aplikace schopná efektivně reagovat na technologický vývoj, inovace i měnící se potřeby uživatelů a města. Druhým cílem je zpříjemnit každodenní používání aplikace. „PID Lítačka 2.0 nezmění způsob, jakým lidé aplikaci používají. Zachová klíčové funkce, které zároveň rozšíří a zmodernizuje. Tím se zlepší uživatelský komfort i celková kvalita služby,“ říká Daniel Mazur, radní pro oblast ICT a Smart City, vědu, výzkum a inovace. Nová verze vzniká postupně a jednotlivé části jsou průběžně testovány s uživateli, aby odpovídaly reálným potřebám cestujících v Praze i Středočeském kraji.
„PID Lítačka za dobu své existence výrazně vyrostla. A to zejména díky neustálému přidávání funkcí a vylepšováním designu aplikace. Aktuálně ji používá kolem 200 tis. unikátních uživatelů denně a celkem má kolem 2 mil. uživatelů. Meziroční nárůsty uživatelů se pohybují kolem 20 – 30 procent. Dnes je tak klíčovou součástí každodenního cestování statisíců lidí. Stejně jako u jakékoli jiné aplikace ale platí, že technologie mají svou životnost a zejména ty, které se neustále rozvíjí. Přepis je nutný krok, aby aplikace byla stabilní, bezpečná a připravená na další rozvoj,“ říká Benedikt Kotmel, člen představenstva Operátora ICT.
Vedle modernějšího a přehlednějšího ovládání přinese nová verze také některé dlouhodobě poptávané funkce, mezi které patří například:
- tmavý režim, po kterém uživatelé dlouhodobě volají,
- doporučování ideálního vagonu v metru,
- možnost nákupu a aktivace více jízdenek najednou,
- jednodušší práce s parkováním včetně možnosti jeho předčasného ukončení.
Zásadní důraz je kladen také na vyhledávání spojení, které zůstává nejpoužívanější funkcí aplikace. Jen v roce 2025 bylo prostřednictvím PID Lítačky vyhledáno přes 109 milionů spojení. Nová verze aplikace nabídne větší přehlednost a lepší kombinaci různých způsobů dopravy, aniž by se pro uživatele změnil základní princip vyhledávání spojení.
PID Lítačka 2.0 je připravována s ohledem na další rozvoj veřejné dopravy v regionu. Od roku 2027 se stane také nástrojem pro využívání poptávkové dopravyve Středočeském kraji, která bude přímo součástí aplikace.
Stávající verze PID Lítačky zůstane plně funkční až do okamžiku, kdy ji nová generace nahradí formou běžné aktualizace. Přechod tak bude pro uživatele plynulý a bez nutnosti jakéhokoli zásahu.