„Nevěřte všemu na sítích,“ varuje analytik Tyleček. Jak si v bouřlivém roce zachovat chladnou hlavu?

Tisková zpráva: Komoditní trhy v posledních letech připomínaly spícího obra, ale úvod roku 2026 přinesl radikální změnu paradigmatu. Zatímco zlato testuje trpělivost investorů rekordní volatilitou a energetické suroviny reagují na technologický hlad vyvolaný rozmachem umělé inteligence, investoři stojí před zásadní otázkou: Stojíme na prahu nového supercyklu, nebo jde jen o dočasný výkyv v geopoliticky napjaté době? Odpovědi nejen na tyto otázky hledáme u jednoho z nejpovolanějších expertů v Česku. Jiří Tyleček, hlavní analytik brokera XTB, se na finančních trzích pohybuje přes 20 let. Jako vedoucí analytického týmu a vyhledávaný mediální komentátor se specializuje právě na komodity, měnovou politiku a makroekonomické souvislosti. V dnešním rozhovoru poodhaluje, co stojí za aktuálními pohyby na trzích, proč by nás měla zajímat měď i v případě, že ji neobchodujeme, a jak si v dnešní „zrychlené“ době zachovat chladnou hlavu.
Jirko, máme za sebou první týdny roku 2026 a vypadá to, že se komodity definitivně probudily z letargie. Pokud bychom se podívali na trh jako na celek, v jaké fázi se právě nacházíme? Je to začátek nového supercyklu, nebo jen krátkodobý výkyv způsobený geopolitikou?
V roce 2026 jsme svědky obnoveného zájmu o komodity, který naznačuje, že trh se naplno probudil z dlouhé letargie. Nyní se nacházíme ve fázi, kdy je třeba být opatrný. To, zda jde o začátek nového supercyklu, nebo pouze o krátkodobý výkyv ovlivněný geopolitickými událostmi, je stále ve hře. Když se dívám na výkon australského dolaru v letošním roce, tak úvahy o supercyklu nemusí být vůbec mimo. Bude ale nadále důležité sledovat ekonomické ukazatele a tržní sentiment, abychom dostali jasnější obrázek o nadcházejících trendech.
Na začátku roku jsme viděli extrémní růst zlata, který v posledních dnech vystřídala volatilita. Mnoho lidí začalo zlato vnímat skoro jako „meme akcii“. Jaká je tvá rada pro investora, který chce mít drahé kovy v portfoliu, ale nechce se nechat semlít těmito prudkými pohyby?
Zlato prochází obdobím extrémních výkyvů, což může být pro investory znepokojivé. Moje rada pro investory je, aby si stanovili jasné investiční cíle a diverzifikovali své portfolio. Investice do zlata by měla být dlouhodobým procesem, spíše než spekulativní aktivitou. V případě spekulací totiž zlato nijak nevyčnívá nad ostatní aktiva. Naopak pro dlouhodobé zajištění a diverzifikaci je ideální. Je důležité mít strategii a uvědomit si, že ani bezpečný přístav se čas od času nevyhne bouři. Možná ještě jen malá poznámka na závěr a k úvaze čtenářům: v případě dlouhodobě drženého zlata mě osobně nezajímá, za kolik se aktuálně prodává.
Zatímco drahé kovy lákají pozornost médií, v tichosti se dějí velké věci na průmyslových kovech a energetice. Proč by měl běžný investor v roce 2026 sledovat třeba cenu mědi nebo ropy, i když tyto komodity přímo neobchoduje?
I když neobchodujete přímo s průmyslovými kovy nebo energetickými komoditami, jejich cena ovlivňuje celkové ekonomické prostředí a výrobní náklady. Například cena mědi je ukazatelem průmyslové aktivity, je barometrem elektrifikace včetně zásadního trendu umělé inteligence. Cena ropy má bezprostřední dopad na inflaci a náklady pro domácnosti. Tyto komodity tedy hrají klíčovou roli v určení celkové ekonomické zdraví a mohou signalizovat budoucí trendy na trzích či v ekonomice.
Kdyby si měl vybrat jednu komoditu, která bude „černým koněm“ zbytku roku 2026, na kterou by si lidé měli dát pozor (v dobrém i zlém)?
Za mě zemní plyn. Ne proto, že bych ho měl nějak zvlášť rád, ale protože umí být nejvíc zrádný i nejvíc zajímavý: počasí, zásoby, LNG exporty z USA, výpadky infrastruktury, to je koktejl, který umí v pár dnech udělat extrémní pohyb oběma směry. V posledních týdnech jsme byli svědky nejvyšších pohybů za posledních několik desetiletí. A není vůbec náhoda, že právě zemní plyn patří mezi hlavní tahouny současné zvýšené komoditní volatility.
Blíží se Online trading konference 2026, kde budeš mít panelovou diskuzi o komoditách. V čem je podle tebe hlavní rozdíl v přípravě na trhy dnes, v únoru 2026, oproti situaci před dvěma lety?
Před dvěma lety nebyly komodity nijak zvlášť zajímavé. Už od postcovidového boomu si procházely dlouhodobým poklesem. Investoři se prali o to být v technologiích a vezli se na vlně AI. Málo jim však docházelo, jak moc je komoditní trh s umělou inteligencí spjatý. To se ukazuje nyní, když se nástroje AI ukázaly jako “gamechangerem” v mnoha oblastech. A rozvoj AI je pevně spjatý s komoditním trhem. Růst poptávky po energiích, výstavba datacenter, potřeba kovů a postupující robotizace. Dnes jsou tak komodity v centru dění a mnoho z nich bude pevně spjato s postupující vlnou rozvoje AI.
Jedním z velkých témat OTK 2026 je psychologie a „biohacking pro tradery“. Ty jsi na trzích přes 20 let. Jaký je tvůj recept na to, aby člověk na začátku roku nepropadl euforii z růstů, ale ani panice, když trh náhle zkoreguje?
Důležité je, zůstat v klidu. Možná se mnoho traderů i investorů teď pousmálo, ale je to základem úspěšného působení na trzích. Samozřejmě si každý k tomuto stavu musí vytvořit své individuální podmínky. V klíčových chvílích, kdy ceny stoupají nebo klesají, se zaměřím na data a realitu, místo abych se nechal strhnout emocemi. Důvěra v předešlé analýzy a disciplína při dodržování obchodních plánů pomohou udržet chladnou hlavu.
Často se říká, že trading je osamělá disciplína. Na OTK ale uvidíme panelové diskuze, kde se budete s kolegy o názory na trh vyloženě „přetahovat“. Proč je pro běžného obchodníka důležité slyšet různé pohledy, a ne se jen upnout na jednu predikci, která zrovna rezonuje sociálními sítěmi?
Zde by se hodila hláška z filmu Pelíšky: „Brácha, nemůžeš věřit všemu, co říkají v televizi”. V novodobém znění by televizi mohly nahradit sociální sítě, význam však zůstává zachován. Predikce jsou často jen hezkým příběhem. Realita je sada scénářů s pravděpodobnostmi a na různé scénáře musí být obchodník připraven. Názory umožňují obchodníkům vidět trh z jiných perspektiv, což pomáhá v jejich rozhodování. Diskuze a sdílení názorů mohou odhalit skryté trendy a příležitosti a podpořit více informované obchodní rozhodnutí.
