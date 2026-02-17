Lepší kontrola nad baterií! macOS Tahoe 26.4 přidává možnost omezení nabíjení Macu

Nová beta macOS Tahoe 26.4 přináší funkci, na kterou podle mě řada uživatelů čekala déle, než si možná sami připouštěli. V nastavení baterie se objevil nový posuvník, který umožňuje nastavit maximální úroveň nabití mezi 80 a 100 procenty. Nejde o chytré zpomalování nabíjení podle zvyklostí uživatele, ale o pevné omezení, které Mac jednoduše nepřekročí.
Funkci najdete v Nastavení systému v části Baterie. Stačí kliknout na informační tlačítko vedle položky Nabíjení a zobrazí se nová možnost nastavit horní hranici nabití. Můžete si vybrat konkrétní hodnotu – 80, 85, 90, 95 nebo 100 procent. Pokud například zvolíte 80 %, Mac se na vyšší úroveň nedobije, dokud limit sami nezměníte.
Dosud Apple nabízel takzvané optimalizované nabíjení, které se snaží odhadnout, kdy zařízení budete potřebovat plně nabité, a podle toho upravuje průběh nabíjení. V praxi to ale znamená, že se baterie pravidelně dostává na 100 %. Nové omezení funguje jinak. Nastavíte hranici a systém ji respektuje bez ohledu na denní režim.
Smysl této změny je poměrně jednoduchý. Lithium-iontové baterie dlouhodobě hůře snášejí pobyt na úplném maximu kapacity. Pokud máte Mac většinu dne připojený k napájení, držení baterie na 100 % jí z dlouhodobého hlediska neprospívá. Sama pracuji převážně u stolu a notebook mám připojený téměř neustále. U starších strojů jsem si všimla, že právě takové používání se na kondici baterie podepsalo víc než samotné cykly vybíjení.
Možnost zastropovat nabití na 80 nebo 90 procentech proto dává smysl hlavně těm, kteří používají MacBook jako náhradu stolního počítače. V takovém režimu není plná kapacita většinu času potřeba. Pokud se chystáte na cestu, stačí limit dočasně změnit a baterii nechat dobít na maximum. Není nutné nic obcházet ani používat nástroje třetích stran.
Fotogalerie
Podobnou funkci Apple představil už u iPhonů řady iPhone 15 v roce 2023, takže přenesení této možnosti i na Mac působí jako logický krok. Nejde o zásadní designovou změnu ani o nový čip, ale o praktickou úpravu, která může v horizontu několika let prodloužit životnost zařízení. U notebooku, který si mnozí nechávají čtyři, pět i více let, je to detail, který ve výsledku rozhodně detailní není.