Bývalý designér Applu ukázal svou kancelář! A je hodně jiná, než byste asi čekali

Když se řekne „kancelář Applu“, mnoha z nás zřejmě „na první dobrou“ naskočí minimalisticky řešené místnosti, kterými se kalifornský gigant rád prezentuje ve videích při příležitosti Keynotes a tak podobně. Realita je však dost možná hodně jiná. Respektive, Apple má sice zcela určitě řadu kanceláří a laboratoří, které dokáží při návštěvě vyrazit dech stejně jako třeba nejrůznější Apple Story, stejně tak má však evidentně i prostory, které lze označit za zcela řadové. To ostatně nyní potvrzuje i fotka bývalého designéra Applu, která nyní boří internet.
Na sociální síti X (dříve Twitteru) se před pár hodinami objevila fotka zveřejněná uživatelem HeyPollack, který by měl být bývalým designérem Applu. Jeho minulosti ostatně potvrzují i různé zdroje, avšak bez bližšího upřesnění, jak vysoce postaveným designérem byl. Zveřejněný snímek pak dle přispěvatele zachycuje jednu z kanceláří designérů, ve kterých vznikají návrhy nejrůznějších Apple produktů a to jak softwarových, tak hardwarových. Že se jedná o prostory Applu nicméně skoro nic nenaznačuje – snad až vyjma velkých stolů v dekoru dřeva a židlí Herman Miller, které si oblíbil už Steve Jobs. Na snímek se můžete podívat v galerii níže, na druhém snímku je pak to, čím se Apple prezentuje ve videích.
Fotogalerie
Pokud jste tedy dodnes žili v domnění, že pracovat v Applu se automaticky rovná sedět v úžasných interiérech, které jsou samy o sobě velmi inspirující a tedy vás podněcují ke kvalitní práci, fotka bývalého designéra Applu do této idei hází nepříjemné vidle. Jedním dechem se však skoro až chce říci, že se vlastně ani nic jiného čekat nedalo. Vždyť Apple po celém světě zaměstnává dle svých tiskových zpráv přes 150 000 lidí a je tak jasné, že všichni v úžasných kancelářích ideálně v Apple Parku sedět nemůžou.